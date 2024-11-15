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庾澄慶被迫營業！小哈利意外曝光「老爸居家模樣」

庾澄慶（圖）被兒子庾恩利曝光私下的居家模樣。（組合照，翻攝自微博）庾澄慶（圖）被兒子庾恩利曝光私下的居家模樣。（組合照，翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「哈林」庾澄慶和伊能靜的獨子「小哈利」庾恩利天資聰穎，對時尚、穿搭相當敏銳也頗有自己的想法，他時常分享女裝穿著，無懼外在眼光並勇敢做自己。偶爾分享家庭日常的小哈利，近日曬出一段Vlog卻意外曝光老爸「居家的私下模樣」，極大的反差感引發網友們議論。

小哈利在爸爸庾澄慶二婚主播張嘉欣、媽媽伊能靜改嫁小10歲的中國演員秦昊後，便時常往返台灣及中國輪流陪伴父母，他最近剛好趁空檔回到台北老家。影片中，他憶起過往在台灣生活的點滴，更透露自己高中時期很喜歡去購買唱片及卡帶，也會到夜市大啖美食小吃。

隨後，小哈利曬出一桌疑似是張嘉欣準備的美味佳餚，更可見到庾澄慶穿著短袖上衣、短褲以及夾腳拖對著鏡頭揮手，奶奶開懷大笑的模樣也被捕捉入鏡，一家人感情十分融洽緊密，網友們見狀也打趣說：「老爸的表情像是被迫營業，哈哈哈」、「明星也是有凡人的一面呀！」

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