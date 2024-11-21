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布蘭妮不當惡婆婆！家規讓媳婦決定 喊話王思佳：我沒那麼殘忍

〔記者侯家瑜／台北報導〕布蘭妮上《震震有詞》分享曾被婆婆提醒在家不要穿得太清涼、早上不要睡太晚，現在她成為婆婆後，反而不敢訂家規，「我們家是媳婦幫我訂家規，先講好不跟長輩住、不會煮飯，我都ok，只要她們不做犯法的事，婚姻美滿就好。」

布蘭妮坦言自己的固執常與女兒起爭執。（和展影視提供）布蘭妮坦言自己的固執常與女兒起爭執。（和展影視提供）

資深婚顧Vivi分享曾碰過在婚宴上碰過的趣事，有婆婆禮服比新娘還華麗、拍照時卡C位、還硬要一起送客，讓新人哭笑不得但也無法抱怨。身為長輩代表的布蘭妮說：「我女兒結婚時我換三套，還COPY女兒的白紗樣式，只是我換成藍色的再加件罩衫。」她說原本還打算要穿白色跟先生跳舞，「女兒氣得跳腳說『我都沒跟我老公跳舞了，妳跳什麼！』」她被女兒抱怨換太多套，「我本來要換五套，後來還收斂了。」

王思佳。（資料照，記者胡舜翔攝）王思佳。（資料照，記者胡舜翔攝）

面對女兒，布蘭妮非常做自己，但在兒子婚禮上就不敢如此，她說：「可以弄自己女兒，不能弄別人女兒。」還笑說常常被王思佳唸「家有一老，如有一吵。」聽完Vivi分享的婚宴奇聞，布蘭妮忍不住向女兒喊話：「妳媽媽我都沒那麼殘忍，已經很好了，還一直埋怨我婚禮上換三套禮服，害我被酸民罵。」

布蘭妮分享與晚輩相處方法。（和展影視提供）布蘭妮分享與晚輩相處方法。（和展影視提供）

布蘭妮某些時候的固執也會跟女兒起爭執，「像是王思佳坐月子時，要她穿襪子不要打赤腳、洗頭要在浴室裡吹乾再出來，這都很合理，但還是被嫌囉唆。」她分享跟晚輩要能溝通不要嘔氣，只要合理的都可接受，「前陣子我每天喝兩杯全糖珍奶，某天跟思佳在西門町逛街暈倒，還驚動救護車，之後她在YT上要我公開道歉說對不起我錯了，為了身體健康從今以後只敢點無糖或都只敢喝白開水。」也提醒長輩們不要倚老賣老，要多溝通。

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