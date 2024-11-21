韓星柳炳宰被爆戀愛！女友「神似韓韶禧」經紀公司回應了

韓國男星柳炳宰（左）疑似交往《戀愛捕手4》嘉賓李宥廷（右）。（翻攝自柳炳宰、李宥廷IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國喜劇演員柳炳宰長相討喜，個性隨和，留著招牌絡腮鬍，是許多節目力邀的來賓，他近日被爆有穩定交往的女友，疑似是式《戀愛捕手4》女神嘉賓李宥廷（이유정），這也是柳炳宰出道以來首度傳出緋聞。

柳炳宰19日先是被韓媒爆出與一位圈外女性穩定交往中，沒想到今（21）日就有網友火速翻出他經常按讚《戀愛捕手4》嘉賓李宥廷的IG貼文，兩人疑似熱戀中。對此，柳炳宰所屬經紀公司Black Paper並未證實消息，低調表示「無法得知藝人的私生活，無法知道是否有在交往。」

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柳炳宰（左）疑似交往李宥廷（右），粉絲獻祝福。（翻攝自柳炳宰、李宥廷IG）

據悉，李宥廷現年27歲，長相甜美、五官深邃，因神似韓韶禧而打開知名度，當時她透露自己是美容講師，也是一名DJ，如今傳出戀愛消息，引來粉絲紛紛留言祝福「恭喜」、「很般配」。

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