「動漫界伍佰」福山芳樹明年來台開唱！有望獻唱《超時空要塞》名曲

福山芳樹。（好玩國際文化提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕有日本動漫界「伍佰」之稱的人氣創作歌手福山芳樹即將於明年1月12日在台北三創生活園區CLAPPER STUDIO舉辦「FUKUYAMA FIRE！！！ IN TAIPEI」演唱會。

福山芳樹是許多六、七年級資深動漫迷心目中的大神，今年5月福山芳樹隨著日本老牌動漫歌曲演唱會來台開唱，吸引了滿場動漫迷到場吶喊，明年福山芳樹個人演唱會的舉辦，勢必再度引起動漫迷的狂熱。

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福山芳樹早期是日本90年代著名搖滾樂團「Humming Bird」的主唱吉他手，擁有實力派創作歌手的地位。他的音樂風格多元豐富，橫跨搖滾、流行等多面向，其音樂作品充滿力量和感染力，歌聲富有磁性及獨特魅力，因此深深吸引不少歌迷。

福山芳樹在參與動畫歌曲創作及演唱方面廣受歡迎，當中有著最緊密結合的就屬經典人氣科幻動畫「超時空要塞」系列，不但為「超時空要塞7」中Fire Bomber樂團主唱兼男主角熱氣巴薩拉的歌聲代唱，也演唱了此部動漫的主題曲U《Seventh Moon》、片尾曲《My Friend》及插入曲《Planet Dance》。而為了紀念「超時空要塞7」動畫播映30週年，日前更推出了相隔12年的最新單曲《BURN! BURN! BURN!》，備受歌迷的注目。

除了「超時空要塞7」中的歌曲，福山芳樹膾炙人口的作品還有動畫「武裝鍊金」主題曲、以及歌迷都會一起跳舞的動畫「極限戰士」主題曲。另外，他出道時參與的樂團「Humming Bird」也有很多動聽的作品，其中包括《RIDE ON THE NIGHT》（動畫「城市獵人Good Bye My Sweet Heart」主題曲）、《GET FREE》（遊戲「超時空要塞 VF-X2」主題曲）等。這些作品的累積再再都展現了福山芳樹在動畫音樂界相當重要且極具影響力的地位。

福山芳樹因為搖滾的音樂精神及其充滿熱情爆發力並且活力四射的演出，有台灣歌迷私下稱他為動漫界的伍佰。福山芳樹本人曾在接受訪問時表示，非常喜歡台灣，來台灣的次數應該是除了去東京、大阪、名古屋以外，另一個最常去的地方了，因此對於明年在台的個人演唱會當然是非常的期待。

「FUKUYAMA FIRE！！！ IN TAIPEI」演唱會門票，11月30日上午11點在遠大售票系統正式開賣。

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