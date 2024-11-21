黃寅燁不忍了！緊握鄭彩娟告白示愛 走出母親精神霸凌

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓劇《偶然成為家人》下週三即將迎來精彩大結局，在本週最新劇情中，黃寅燁成功走出母親的長年精神霸凌，向鄭彩娟告白成功，終於勇敢地在家人面前緊握她的手示愛。而裴賢聖也揭開被拋棄20年的心結，與親生母親見面坦誠溝通，並得知媽媽當年狠心斷絕聯繫的背後隱藏著催淚的真相。

《偶然成為家人》鄭彩娟（左）、黃寅燁。（愛奇藝國際站提供）

《偶然成為家人》下週三（28日）將迎接精彩大結局，經歷漫長曲折的成長歲月，在單親家庭裡一起成長的金山河（黃寅燁飾）、尹珠媛（鄭彩娟飾）、姜海俊（裴賢聖飾）歷經分別十年後終於再度聚在一起，金山河成為優秀的住院醫師，尹珠媛開了一家人氣蛋糕店，姜海俊則因在美國受傷無法一圓籃球夢而悄悄回到韓國努力打工賺錢。

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金山河十年來承受母親的道德綁架，但終究無法隱藏對尹珠媛的思念並對她告白，兩人戀情開花結果後更讓金山河勇敢走出母親精神霸凌的陰影，並在爸爸和珠媛父親面前，握住珠媛的手勇敢宣布：「我們正在交往中！」而姜海俊終於知道原來母親當年並非故意拋棄自己，而是擔心自己殺人犯的身份影響兒子前途才不敢相認，母子倆終於讓心結釋懷。眾人經歷漫長曲折後獲得平凡幸福，讓許多觀眾紛紛在螢幕前落下感動的眼淚。

黃寅燁、鄭彩娟、裴賢聖日前接受媒體訪問，在要錄一段「給十年後的他」問候影片給左邊的人時，鄭彩娟笑著對裴賢聖錄製了：「過了十年我們終於變成大明星了！拜託你一定要再跟我拍一部戲！」還誠意十足雙手拜託著裴。而黃寅燁竟對鄭彩娟說：「我們不是說好每五年就要合作一部作品的嗎？怎麼現在已經十年了都還沒有呢？都沒聯絡到妳，妳的手機號碼是不是換了？如果換了可以透過公司給我新號碼，或者發Email也行。」

《偶然成為家人》準備跟爸爸們坦白戀情的山河（黃寅燁飾）與珠媛（鄭彩娟飾）。（愛奇藝國際站提供）

裴賢聖則一臉害羞對黃說：「寅燁哥你現在成了世界級的明星，我反而不好意思主動聯絡，如果您能先跟我聯絡我會非常感謝，等您喔！」三人看似裝不熟的內容其實是邊笑場邊錄製的，而且鄭彩娟曾透露最後一天拍攝時，三人哭得非常厲害，導演甚至調整了拍攝順序先拍其他橋段，最後才拍三位主演的部分。三人一致表示這部作品真的讓人難以割捨，會長時間留在心裡，可見《偶然成為家人》不僅劇情暖心催淚，更讓演員群之間培養出了宛如家人般的真感情。

《偶然成為家人》精彩大結局只在愛奇藝國際站全台上架。

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