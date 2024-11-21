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娛樂 最新消息

李毓芬遭傳引退又秘婚！神隱4年「突上傳私照」近況曝光

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕前女子團體「Dream Girls」由宋米秦、李毓芬、郭雪芙3人所組成，紅極一時，可惜後期屢傳不合，團體於2016年解散。近年來郭雪芙演出不少戲劇作品、宋米秦發行新單曲，而「宅男女神」李毓芬卻鮮少於螢光幕前露面。她19日突低調更新社群，曬出居家運動服近照。

李毓芬在2022曾推出歌曲《再見公主》獲1.7億點閱，難得的新作品引發網友關注，然而在作品推出後，她依然消失在螢光幕前，雖然偶爾會出席一些國際時尚活動，但社群很少更新。19日李毓芬在社群曬出久違近況，照片中，她素顏戴上黑框眼鏡，皮膚紅潤飽滿，身穿蕾絲連身衣與運動棉褲，好身材若隱若現。

李毓芬突曬近照。（翻攝自李毓芬IG）李毓芬突曬近照。（翻攝自李毓芬IG）

事實上，李毓芬距離上一次出席公開活動已是４年前，昔日同團好友宋米秦先前受訪時提到李毓芬近況，「好像很多人覺得她已經消失了，她還是在進修自己，有在準備作品，有一些好像好了，可是她還在等，我也不曉得她什麼時候出來。」可見李毓芬未來規劃得看公司的安排，並澄清李毓芬目前還是單身。

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