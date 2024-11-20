（新加坡直擊）朱智勛同戲沒同框嘆遺憾 《照明商店》朴寶英3扮護士撇重複

韓劇《照明商店》編劇姜草（左起）、朱智勛、朴寶英、導演金熙元一同出席2024華特迪士尼亞太內容發布會。（記者許世穎攝）

〔記者許世穎／新加玻報導〕超自然懸疑韓劇《照明商店》今（20）日在2024華特迪士尼亞太內容發布會舉行記者會，導演金熙元、編劇姜草、和男女主角朱智勛、朴寶英一同出席，該劇描述在販售照明燈具的商店連接陽間與陰間的生者與亡者，朱智勛在劇中飾演照明商店的主人，和飾演有瀕死經歷護士的朴寶英完全沒機會同框，讓兩人直呼可惜。

該劇由《Moving 異能》原作兼編劇姜草執筆，曾在該劇中演出「體育老師」的金熙元演而優則導，直說第一天到現場非常緊張，「一直在思考應該做到什麼程度，才能讓觀眾覺得有趣、產生共鳴」。他形容《照明商店》很特別，「但我試圖尋找平衡點，可以展現它的獨特性，又不會讓觀眾覺得難以理解。」

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初執導筒的金熙元自嘲當演員時可能有點自大，「但這次深刻感受到原作的細膩，還有演員們的優秀演出，及全體工作人員的熱情與努力，讓我深感佩服」，更透露當初原作姜草提議讓他執導時，他還心想「他是看上了我哪一點？」但也表示能完成導演夢，真的非常感激，「也期待作品上線。」

朱智勛在超自然懸疑韓劇《照明商店》飾演照明商店的主人。（Disney+ 提供）

朱智勛則表示，從學生時代起就是原作兼編劇姜草的粉絲，對於能夠參與該劇演出感到相當榮幸，雖然與朴寶英沒有對手戲有些遺憾，但他和裴晟佑、金敏荷等其他演員非常有默契，「拍攝過程中，很放鬆地融入劇情與角色中。」

朴寶英在韓劇《照明商店》飾演有瀕死經歷的護士。（Disney+ 提供）

朴寶英雖然是第3次演護士，但坦言有點壓力，「這部作品的題材完全不同，護士專業的要求不同，角色特質也不一樣，所以觀眾不會覺得重複。」更說本來很期待能和朱智勛一起演戲，沒辦法達成有些遺憾，「希望未來有機會再合作。」

提到找朱智勛和朴寶英演出，金熙元大讚兩人都是非常出色的演員，「朴寶英在飾演護士的時候特別投入，至於朱智勛，我一直在想要怎麼樣才能讓他展現別種面貌，以導演身分和他們溝通相當順暢，他們也都很完美地演繹了各自的角色。」

編劇姜草最後表示，原作漫畫是他13年前創作的，「導演和演員們以立體的方式呈現了漫畫中無法表現的內容，故事相似但差異其實很大，原作中用圖畫表現的情感，轉化成影像後，讓我更加滿意，比原作看起來更加豐富。」《照明商店》將於12月4日在Disney+ 獨家上線，並於首播一次公開前四集。

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