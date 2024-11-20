楊哲不忍了！獨自「火拚三女」還有大咖天后不怕嫩妻吃醋

楊哲開心慶生，與嘉賓廖婉君（左起）林姍與陳淑萍練團。（豪記提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕芒果歌王楊哲12月將在高流舉辦「時也運也命也公益演唱會」，她與嘉賓林姍、陳淑萍、廖婉君提前練團，開心表示：「我們豪記唱片同門的三朵花將在演唱會與我對唱，讓我有被眾星拱月的感覺！」

楊哲在練團時，搶先收到歌迷準備的生日蛋糕，為他慶祝50歲生日，他開心預告，「明年巡演將登上新加坡舞台，同時也先慶賀高雄個唱圓滿成功。」

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對於回到高雄開唱，楊哲一人火拚三位嘉賓，清一色全是女歌手，他不怕嫩妻吃醋，連忙喊「不會啦」，更加碼宣布，還有力邀台語天后王瑞霞助陣，要給粉絲驚喜。

楊哲將在高流舉辦演唱會。（豪記提供）

楊哲要與王瑞霞合唱《阿霞相思夢》，提到自己的歌唱啟蒙老師是陳一郎，更是他進入歌壇的動力，「因為這樣認識陳一郎的同門師妹王瑞霞，此次在高雄開唱，陳一郎跟我都是屏東同鄉，我也會用陳一郎的分身與王瑞霞對唱。」

受封仙女姐姐的陳淑萍推出新專輯，對於要跟楊哲在演唱會對唱，坦言期待大過緊張，自己也會擔心當天狀況不好，陳淑萍老實招認：「我是緊張大師，怕自己因為壓力大而緊張失眠。」

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