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歐陽妮妮公開寶寶性別放話「再拚一胎」！張書豪反應曝光

張書豪（右）和歐陽妮妮揭曉寶寶性別時很緊張。（翻攝自Youtube）張書豪（右）和歐陽妮妮揭曉寶寶性別時很緊張。（翻攝自Youtube）

〔記者蕭方綺／台北報導〕張書豪和歐陽妮妮交往5年半，今年6月求婚成功，7月宣布懷孕，近日辦了性別趴，她其實在派對前，緊張到清晨5點就醒來，甚至一度猶豫，不想戳破氣球公布答案，被吐槽「還是明天再戳」，而在結果揭曉那刻，現場飄出大量藍色氣球，代表他們有了兒子，讓夫妻倆都相當驚喜，歐陽妮妮也開心直呼「希望我可以被我們家兩個男生寵愛著，爭取幫他生一個妹妹」。

歐陽妮妮和張書豪在舉辦性別趴前透露，張書豪坦言自己希望有女兒，不過產檢看了超音波圖後，卻認為孩子應該是男生；歐陽妮妮則持相反意見，透露自己起先覺得會是男孩，後來才猜測應該是女兒。

歐陽妮妮（左）和張書豪開心迎接兒子到來。（翻攝自Youtube）歐陽妮妮（左）和張書豪開心迎接兒子到來。（翻攝自Youtube）

至於傅娟、歐陽娜娜都希望是女孩，歐陽娣娣許願兩胎分別為男孩、女孩，滿足自己小時候想要有哥哥的願望，歐陽龍則身穿藍色、粉紅色各半的衣服，認為「男女都好」。

最後，藍色氣球飛出來後，全場尖叫，歐陽妮妮也感動到落淚，倒在張書豪懷裡，「我要被保護了嗎？會有人保護我嗎？」聽到傅娟說「先兩個兒子再生一個女兒」，她嚇到直呼太多了，連忙說自己會努力。張書豪則坦言，終於確定小孩性別的這件事「是會蠻衝擊的」。

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