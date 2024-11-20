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娛樂 最新消息

陳偉霆穿越辦案！搭檔馮德倫重返90年代香港

〔記者蕭方綺／台北報導〕陳偉霆在緝兇犯罪影集《太陽星辰》飾演主角楊光耀，他表示：「他是一個非常執著於破案的人，把破案視為個人使命，也是重案組的主軸和靈魂人物，這個角色很不一樣，對於一個未婚也沒有當過父親的我來說，全都是新的體驗。」

馮德倫形容自己在《太陽星辰》的角色很複雜。（海棠果影業有限公司提供）馮德倫形容自己在《太陽星辰》的角色很複雜。（海棠果影業有限公司提供）

馮德倫則飾演法醫，用「複雜」形容自己飾演的陳子俊：「不僅是對妻子、女兒、楊光耀等人，這個角色對自己的職業跟社會的態度，都投注了獨特的情感。」而飾演葉誠的謝君豪則透露：「他就跟每一個普通人一樣，不同時期要做出不同抉擇，這些抉擇可能會影響他的一生。」

《太陽星辰》由陳偉霆、劉雅瑟、馮德倫、謝君豪、周勵淇等人演出，有經典的警匪題材，同時融入時空穿越元素，從1993年跨越到2008年，呈現香港的過去和現在，也帶領觀眾重返回到90年代的香港。

陳偉霆在《太陽星辰》中穿越辦案。（海棠果影業有限公司提供）陳偉霆在《太陽星辰》中穿越辦案。（海棠果影業有限公司提供）

《太陽星辰》講述了90年代的香港重案組員警楊光耀（陳偉霆飾）在追查一宗連環兇案的過程中，意外穿越到2018年，與自己同齡的搭檔陳凱晴（劉雅瑟飾）攜手追查塵封多年的連環殺人案，在深入追查案件的過程中，楊光耀意外發現了案件背後的隱情，誓言要抓到真正的兇手，回到過去改變一切。

影集《太陽星辰》是唯一一部入圍「法國坎城電視節」第八屆MIPDrama的亞洲影集，全劇共18集，11月20日起於Netflix全球首播，並在騰訊視頻、騰訊視頻海外版WeTV、YouTube全球、新加坡Starhub、馬來西亞Astro，香港、台灣、越南等OTT平台將同步上線；日、韓、泰、美、加等電視平臺也陸續接力播出。

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