台北101董座賈永婕回應黑函爆料 笑德杰「忠實粉絲苦主」

台北101董座賈永婕（右）與老公王兆杰。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕台北101董事長賈永婕今（19）在社群粉絲專頁「賈永婕的跑跳人生」秀出與老公王兆杰貼臉照以及台北101大樓點燈打字「德杰集團 永婕同心」公開放閃秀恩愛，有民眾質疑賈永婕夫妻公器私用，並拿來與當年李蒨蓉炫耀參觀阿帕契直升機相比。不過，賈永婕稍早發出聲明，詼諧表示：感謝這麼費心考驗賈董。

台北101董事長賈永婕貼出101大樓點燈打字「德杰集團 永婕同心」。（翻攝自臉書）

賈永婕在發文內提到，自從當上台北101董事長，就有各種的挑戰。各種各樣的長輩關心交代生命被威脅…各種黑函爆料……真是感謝這麼費心要考驗賈董。她也針對外界疑慮提出說明，賈永婕表示「這次的50／50『夢想高飛』特覽，我們集結了10個企業，你捐款、我點燈，10個愛台灣、支持棒球的企業，將公益點燈的60萬全數捐出給偏鄉少棒隊。」賈永婕表示感謝這10家企業除了愛台灣之外，也是挺「賈董」，話鋒一轉，賈永婕幽默表示：「其中包括我的忠實粉絲苦主德杰企業」。

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賈永婕（左）笑老公的德杰集團是她忠實粉絲苦主。（翻攝自臉書）

賈永婕解釋，這是台北101第一次變成一個公益平台，加上台北101自己捐款200萬，捐出總金額800萬元。且所有都經過董事會同意，也符合所有行政流程。

【賈永婕聲明全文】

賈董聲明

自從我當上台北101董事長，就有各種的挑戰。各種各樣的長輩關心交待生命被威脅⋯各種黑函爆料⋯⋯真是感謝這麼費心要考驗賈董。

報告：這次的50/50 「夢想高飛」特覽，我們集結了10個企業，你捐款、我點燈，10個愛台灣、支持棒球的企業，將公益點燈的60萬全數捐出給偏鄉少棒隊。我必須說這10家企業除了愛台灣之外，當然也是挺賈董的，其中包括我的忠實粉絲苦主德杰企業。這是台北101第一次變成了一個公益平台，加上台北101自己的捐款200萬，我們總共將捐出800萬元。這一切賈董都經過過了董事會的同意，這一切也都符合所有的行政流程。謝謝大家的關心❤️

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#老公苦主請堅持到底賈董愛你喔

#苦主下次不要這麼愛我

#紮紮實實的800萬全數捐出

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