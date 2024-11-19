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娛樂 最新消息

鍾欣凌出道25年首度情慾戲！「跨坐精壯男」崩潰喊：對不起他

鍾欣凌（左起）、導演杜政哲、孫淑媚和丁寧在彰化拍戲。（華視提供）鍾欣凌（左起）、導演杜政哲、孫淑媚和丁寧在彰化拍戲。（華視提供）

〔記者蕭方綺／彰化報導〕鍾欣凌、丁寧和孫淑媚今在彰化員林拍公視台語台、華視新戲《拜六禮拜》，3人的角色都突破過往形象，孫淑媚擺脫苦情女形象，改演開酒吧的八點檔演員，鍾欣凌則演出小三，接連和李李仁、周詠軒有感情戲之外，還和林俊逸有情慾戲，讓她直呼：「我出道25年第一次拍情慾戲，演出時看到對方很害羞，有種對不起他的感覺！」

鍾欣凌在新戲《拜六禮拜》飾演小三。（華視提供）鍾欣凌在新戲《拜六禮拜》飾演小三。（華視提供）

鍾欣凌過往演出《我的婆婆怎麼那麼可愛》，婆婆形象深植人心，這回扭轉過往既定印象，當了林俊逸的小三，還有大膽情慾戲，她說跨坐在對方身上以及吻戲都不會太緊張，開拍前特別洗澡、刷牙，不改諧星本色，除了對林俊逸喊「我不客氣囉」，還說：「林俊逸身材精壯、下盤穩，我不怕坐在他身上，只擔心椅子會垮。」

至於這場戲拍了幾次，她笑嘻嘻說導演杜政哲很珍惜演員的「第一次」，一次就過關，幽默表示：「如果拍太多次，我怕林俊逸想要加錢。」

孫淑媚擺脫苦情女形象，在《拜六禮拜》改演開酒吧的八點檔演員。（華視提供）孫淑媚擺脫苦情女形象，在《拜六禮拜》改演開酒吧的八點檔演員。（華視提供）

而孫淑媚和連晨翔有床戲，2人從房間門口一路親到床上，這也是他們今年第二次合作，連晨翔還說「年初和年尾的吻戲都給了孫淑媚」，只是戲外只談過兩次戀愛、空窗了10年的孫淑媚面對感情戲相當害羞，拍床戲前聽了丁寧的交代，喝了酒讓自己放鬆，笑說：「我酒量不好，演完就忘記自己剛剛在做什麼。」

☆飲酒過量，有害健康☆

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