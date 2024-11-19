愛莉莎莎遊印度「做美甲」 見成品崩潰喊：醜到炸！

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTuber愛莉莎莎近期到印度旅遊，不過這趟旅程似乎非常不順，17日她在社群透露，自己花費兩個小時才辦好SIM卡，甚至連住宿環境都讓她不堪其擾。她昨（18）日再度透過IG限動分享，自己到當地做美甲，結果成品讓她直呼「醜到炸」，後悔地表示，「我真的是瘋了才會在印度做美甲，我覺得我被敲詐了。」

愛莉莎莎。（翻攝自IG）

愛莉莎莎17日在IG發布限時動態，透露到印度第4天才終於有安置好的感覺，「前幾天真的每天奔波，生不如死。」每天出門拉著衣服掩蓋口鼻，崩潰住一晚就想逃跑，「空汙超可怕，這呼吸都沒辦法的地方。」沒想到，她幾天後選擇在當地體驗做美甲。



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愛莉莎莎分享在印度美甲的體驗。（翻攝自IG）

愛莉莎莎指出，她向印度美甲師說自己要做白色，對方卻用金色的指甲油，讓她當場傻眼。然而，她向對方反應後，卻得到「這就是我們的白色」的解釋，讓她感到難以接受。更誇張的是，美甲師塗的非常不均勻，且沒有為她的指甲修形狀。成品讓愛莉莎莎看傻直呼，「我覺得我被敲詐了！」她也透露，這次做的這個美甲一共被收費3000盧幣（約新台幣1300元）。

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