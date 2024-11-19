林智勝突脫口「不適合打棒球」 錄影被綜藝之神眷顧狂出效果

〔記者林欣穎／台北報導〕曾國城、蔡尚樺主持《全民星攻略》，邀請林智勝、林美貞、卓義峯、趙安安、史蒂芬、陳怡婷到節目來聊聊心靈療癒相關話題，全壘打王林智勝竟脫口直呼「我可能不適合打棒球」。

節目中，林智勝率先搶到答題權，題目是「19世紀初期棒球運動賽事的獲勝條件是」，答案有「必須先得21分」還是「先贏5局」，這題跟棒球相關，主持人曾國城忍不住調侃：「你可是棒球員喔，猜錯就好笑了！」

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林智勝錄影效果十足。（東森綜合提供）

聽到這句話頓時讓林智勝壓力倍增，直呼「等一下等一下19世紀我生出來了嗎？」，他選擇「先贏5局」這個答案，認為5局後才是勝負的關鍵，但曾國城有不同的見解，被這樣一反駁，林智勝當下自嘲「我可能不適合打棒球」，這一番自白讓眾人笑翻，也展現他風趣幽默的一面。

隨後題目提到「烏拉圭研究男性簽名較大者有什麼樣的特色」，答案選項分別為「特別自戀」還是「社交虛張聲勢」，林智勝表示自己簽名蠻大，大家都要認識我吧，這讓曾國城反問「你確定今天的表現（連錯四題）要被大家認識嗎？」他則幽默表示上節目鏡頭多比較重要，最重要的是可以打扮帥帥上鏡頭！

這題的正確答案則是社交虛張聲勢，反之如果是女性簽名較大者，代表她是一個比較自我主義、有自戀的傾向的女生。節目進行到最後環節，林智勝只要選到獎金超過六千元，就有機會進入獎金挑戰賽，沒想到卻抽中「你家遭小偷」，辛苦得來的獎金瞬間歸零，當下主持人曾國城打趣表示，「根本是被綜藝之神眷顧、節目效果一流！」

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