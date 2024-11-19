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娛樂 電視

唐治平鬆口母親離世心聲！揭「認屍過程」 近況曝光想談戀愛

〔記者林欣穎／台北報導〕唐治平本週受邀JET綜合台《命運好好玩》擔任來賓，在節目中首次坦然分享母親離世後的心路歷程，更在節目中大爆人生秘辛；唐治平非常欣賞陳亞蘭的聰明與幽默，還說她的個性與母親有幾分相似，他直呼：「你們如果去看照片就知道，我媽媽和亞蘭姐真的很像！而且亞蘭姐曾經在《美麗99》中飾演過我的後媽。」

談到母親過世，他指出媒體過度關注與不實報導讓他深感困擾，甚至影響到日常心情，他感慨：「我什麼時候變成劉德華了？媒體24小時追著拍，像八卦小報一樣。」他形容自己是一個「很男生」的人，不輕易在他人面前表現出情緒，甚至在認屍過程中也因為看到母親的遺體發生腫脹，外貌改變，直覺認為「不像」，而被迫進行司法程序，他回憶道：「第一次看到遺體的時候，我覺得那根本不是我媽媽，我當下真的無法接受！」

唐治平（左）在節目談母親離世心情。（JET綜合台提供）唐治平（左）在節目談母親離世心情。（JET綜合台提供）

但這段過程卻被媒體放大渲染，甚至以「不認母」、「不孝」等不實標題報導，引發外界批評，他強調都依司法程序進行，並且已經妥善處理，他無奈表示：「我怎麼可能不認自己最愛的母親？媒體編的那些故事，真的讓我哭笑不得。」他提到父親去世時，直到一年後他才第一次哭出來，唐治平：「我這個人情感內斂，但不代表我不在乎，我想念我的母親，只是不想在外人面前展現。」

事實上唐治平出生在泰國曼谷，但唐治平自嘲是「半個泰國人」，連泰文也不太會說，每次到泰國，都因為不會講泰語，讓海關覺得他的護照是假的，還曾經被帶到小黑屋過，唐治平心裡氣說：「誰要拿假泰國護照！」現場也展示幾句簡單泰文，引發眾人大笑！他幼稚園時因父親生意失敗逃到廣州，在當地小學綁過紅領巾，成為少先隊一員，他笑稱：「我爸明明是泰國華僑，但看到我綁紅領巾卻罵我是『共匪』，但其實他自己才像。」後來父親再度東山再起，他才回台灣讀書，唐治平：「我就讀的私立小學創辦人是蔣緯國，家族似乎和名人都特別有淵源。」

唐治平坦言現在他最想談場戀愛，他坦承過去不願結婚，如今卻對婚姻和家庭有截然不同的態度，他笑說：「以前真的不想結婚，但單身太久，其實滿寂寞的，現在很想找個伴，是真的。」而命理老師也大膽預言明年機會很大，讓他對未來戀情充滿期待。

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