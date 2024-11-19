哭了！《SCOOL》下週高雄總決賽 發狠淘汰7人殘忍名單曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕台韓合作的男團選秀《SCOOL》下週六將在高雄巨蛋舉辦總決賽，節目進入白熱化階段，最新一集「國際化藝人任務」發狠淘汰7名選手，包括陳加樂、陳立其、韓晨、陳奐霖、權利于、林永一、李承旼因為表現不穩及成長幅度有限，慘遭「退學」淘汰。

《SCOOL》參賽者陳加樂（左起）、陳立其、韓晨、陳奐霖、權利于、林永一及李承旼遭淘汰。（天空娛樂提供）

《SCOOL》一口氣淘汰7名選手，令許多參賽者感到不捨，許多人都難過得哭了，而男團前輩Energy的成員TORO現身節目擔任客座導師，並為淘汰的參賽者打氣。

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甜秘密組合，陳麒文（左起）、李冠緯、陳奐霖、林川祐、陳柏佑。（天空娛樂提供）

TORO為淘汰選手送上鼓勵。（天空娛樂提供）

TORO特別到台中的「舞客星」練舞教室探訪被淘汰的學員，現場傳授「心靈雞湯」，勉勵大家不要因為淘汰而退縮，「不是別人選擇你被淘汰，而是你自己不想做！當你自己決定不要，就是你把自己淘汰！」

TORO現場大跳「十六蹲」，傳授選手展現舞台魅力絕招「舞台硬控」，展現表情魅力。

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