曾智希《愛的榮耀》遭推入海生死未卜！鬆口角色復活「砍掉重練」

曾智希重返《愛的榮耀》，感謝觀眾敲碗讓她受寵若驚。（民視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕民視八點檔《愛的榮耀》劇情高潮迭起，曾智希飾演的林惠君因身世之謎，被姊姊林惠潔陷害推入大海，生死未卜。這個橋段引發觀眾熱烈討論，許多觀眾紛紛敲碗希望惠君能平安歸來。

曾智希感謝梵緯老師幫她打造，唯一要求「貴氣不要老氣」。（民視提供）

對此，曾智希表示：「看到大家這麼喜歡惠君，我真的感到非常開心。謝謝大家一路的支持。」她透露，角色並未就此下線，而是將以全新的面貌強勢回歸。曾智希分享，在惠君被推下海後，製作人王珮華就曾與她討論角色的後續發展。為了讓惠君這個角色有更豐富的層次，劇組決定讓惠君「砍掉重練」，以全新的造型和個性回歸。

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曾智希回歸《愛的榮耀》，感謝梵緯老師出借名牌服裝及配件。（民視提供）

曾智希表示：「為了塑造全新的惠君，造型師梵緯特別為我設計了完全不同的服裝和飾品。從妝髮到配件，都讓我煥然一新。」她更透露，為了讓這個角色更具特色，她特別調整了走路方式和肢體語言，挑戰與以往截然不同的風格，「很感謝過去當模特兒的經驗，讓我能夠將這些元素融入到角色中。我相信全新的惠君一定會讓大家耳目一新。」

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