金鐘戲王搭小黃狂聊15分鐘 黃河下車前司機突說1句...糗了

《人生只租不賣》日前開鏡。（公視台語台提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕公視台語台全新職人輕喜劇《人生只租不賣》日前開鏡，金鐘導演王逸鈴與資深製作人周銓攜手合作，劇中演員金光閃閃，金鐘戲王黃河、金馬新人陳姸霏，結合實力派演員林予晞、王真琳、謝章穎聯合演出租賃管理五人幫，以輕喜劇形式演繹租賃管理師與房客、房東之間荒誕搞笑又溫暖的故事。全劇預計最快於2025上檔。

國內租屋市場蓬勃，俗稱包租代管或二房東的「租賃管理師」成為新興職業，房仲在賣完房子簽完約關係就終止，但對租管師來說卻是關係的開始，這讓導演王逸鈴想打造這部台灣第一個租賃管理的故事。劇中穿插眾多小人物租賃故事，最吸引黃河的是對「家」的探討：「家」是什麼？它不是字典中定義的名詞，而是通過每一個角色的關係和辯證獲得的感受。

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黃河演無靈魂上班機器，陳姸霏古靈精怪成超級躺平族。（公視台語台提供）

黃河此次演出毫無靈魂的上班機器，以「驚悚影帝」著稱的他認為角色與自己最相似的地方「我們都是一個會上班、交友、談戀愛的正常人，不是殺人犯、邊緣人之類的。」陳姸霏則飾演超級躺平族，她期待又興奮的說：「角色本身非常的古靈精怪、調皮搗蛋，有很多可以發揮、盡情享受的地方！」導演更稱讚「姸霏就是不二人選！」相信本劇可以挖掘出演員們迥然以往的演出面向，帶給觀眾驚喜與新鮮感。

劇組更請來三位台語老師，安排台語課、出台文劇本，與演員密集「魔鬼訓練」。黃河新作《星空下的黑潮島嶼》劇中他得講客語、日語，這次《人生只租不賣》卻是台語。他興奮地表示「像是發現了新天地」，每天到處講台語，有次在計程車上跟司機狂講15分鐘，快到家時，司機卻告訴他：「你還是講國語好了，我聽不懂你在說什麼。」

語言技能大受挑戰的黃河，也期待之後有英語、韓語或其他語種的可能！林予晞過去演台語劇時，台語老師陳豐惠每一集都錄語音幫她練習。此次再與老師工作，讓她感性許願：「我希望能夠把這份感情也放在這一次的作品裡面啊。」

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