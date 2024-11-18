黃曉明自找麻煩 女友葉珂怕人認不出刻意「挺孕肚開名車」

葉珂被狗仔拍到開著勞斯萊斯在外灘一帶出現。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國男星黃曉明認愛網紅葉珂之後，就開啟他持續鞠躬道歉的人生之路，並頻頻陷入負面風波。葉珂雖然可憐兮兮喊著退網，卻自有引人注意的方法。昨（17）日葉珂出現在微博榜上，因為她挺著孕肚開著勞斯萊斯名車在上海晃來晃去，生怕沒人拍到她。

黃曉明與葉珂交往後，屢次陷入負面風波，葉珂先前還被爆料曾經參加「名媛培訓班」，而葉珂精心想打造出「白富美」形象，也不斷被揭發都是假。鬧出幾樁新聞後，葉珂10日委屈巴巴在微博發文「誠懇道歉」，還表示因身體不適和家人原因，宣布退出網路。黃曉明本人更是來個90度大鞠躬，向外界賠不是。

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中國男星黃曉明向外界鞠躬道歉。（翻攝自微博）

昨日疑似葉珂的女子高調駕駛勞斯萊斯出現在上海外灘一帶，從影片可見女子身穿牛仔外套還挺著微微隆起的小腹，下車後自然而然將車交給泊車小弟就輕鬆離去，影片上方斗大的標題寫著：「葉珂開勞斯萊斯被偶遇」。

網友可不是這麼容易被呼嚨過去，這段影片出現後，立刻出現質疑聲，懷疑真的是被「偷拍」嗎？還是葉珂安排的「擺拍」？更有人懷疑影片中的人根本不是葉珂，只是想把話題往葉珂身上帶。網友還提出疑問：「出門不戴口罩，怕別人認不出？」、「一退網就出來各種偶遇視頻（短影片）」、「被她叫來拍她的狗仔偶遇了」。

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