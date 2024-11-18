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娛樂 電視

苗可麗突爆想辦生前告別式！催眠看見「她」淚崩狂道歉

〔記者傅茗渝／台北報導〕八大電視全新綜藝節目《我的成長》週日推出首集後，收視開出紅盤，苗可麗今（18日）出席記者會，回首出道後的心酸甘苦，數度哽咽淚灑現場，感性的說：「等到30多歲才有人知道我，有次在忠孝東路跟敦化南路聽到有人叫我名字，真的等了快20年。」

苗可麗透露有機會想辦生前告別式。（八大電視提供）苗可麗透露有機會想辦生前告別式。（八大電視提供）

苗可麗15歲以歌手出道，星途未如想像順利，還因此迷信算命多次改名，直到演出八點檔《阿扁與阿珍》才嚐到走紅滋味，今年更憑藉《愛愛內含光》、《超級夜總會》雙料鍍金；走過永遠沒人知道你是誰，簽名永遠不被找的失落後，她誓言要當個手心向上的前輩，笑看圈內明爭暗鬥，「每個人想被看見，那方法是錯嗎？這世界上沒有對跟錯，換個時空、地點、情境都不一樣。」

苗可麗將時間付諸演藝圈，坦言心裡難免對不起女兒，她表示女兒在聽到朋友說「爸媽不在家太棒了」，看到朋友很開心，女兒還對朋友說：「你不要這樣講，我多渴望我的父母在我身邊，你要珍惜你的父母都在你身邊的日子。」一番話讓苗可麗心情相當五味雜陳，一方面感謝自己的女兒很懂事，一方面也自省陪伴女兒的時間太少，但樂觀的她也表示：「我相信我們都很遺憾，但人生就是這樣，所有一切都是選擇。」當被問及現階段還有想為女兒做什麼事嗎？苗可麗也大笑回應：「我覺得我為她做的事情已經很多了。」

苗可麗透過《我的成長》回顧人生，談起自己一路經歷數度哽咽。（八大電視提供）苗可麗透過《我的成長》回顧人生，談起自己一路經歷數度哽咽。（八大電視提供）

她曾透過催眠窺探人生終章，當時出現在床邊的正是女兒，她眼淚直流地道歉，「跟她說對不起，我有太多時間沒有陪伴妳。」出奇的是，當晚女兒就打電話來大方示愛，讓她驚呼：「我當下終於知道體悟到，過去、現在、未來是同時存在的這句話，因為當天就好像我在催眠的時候，跟女兒和解了。」

苗可麗透露會想謝謝自己很勇敢，不諱言的說：「如果有機會可以辦生前告別式，我還滿希望有一段可以拿出來播，因為我覺得我不用講太多，你們就可以了解我是一個什麼樣的人，也相信很多人看完《我的成長》會更愛我，因為我自己看完以後，我也更愛苗可麗，更感謝苗可麗。」

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