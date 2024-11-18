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樂天女孩舞蹈總監接受《BBC》專訪 揭15年來啦啦隊「文化差異」

陸筱晴接受BBC訪問。（翻攝自BBC news）陸筱晴接受BBC訪問。（翻攝自BBC news）

〔記者侯家瑜／台北報導〕12強棒球賽如火如荼進行中，中華隊成功挺進東京巨蛋，保底4強，創下12強賽史上最佳戰績。樂天女孩舞蹈總監陸筱晴近日在自己的YouTube頻道《陸筱晴勇奪了此頻道!!哈哈哈》中，分享了這場比賽的熱血瞬間，也透露日前還接受了《BBC News 中文版》的專訪，藉此分享她15年來在台灣啦啦隊文化中的觀察與經歷。

陸筱晴指出台灣的啦啦隊不僅是球場氣氛的重要擔當，更是視覺享受的亮點，對球賽票房也有顯著影響力，「以前台灣的應援就是呼口號，但現在球員都有專屬的應援歌曲，局間也有舞蹈，啦啦隊員真的要記上百首的歌和舞蹈。」

陸筱晴YT紀錄中華隊震撼贏球一夜。（翻攝自YouTube）陸筱晴YT紀錄中華隊震撼贏球一夜。（翻攝自YouTube）

陸筱晴回憶過去的啦啦隊員工作模式較為簡單，常常像接案工作一樣，自己搭客運到球場，跳完舞後拿錢離開。如今，啦啦隊已發展成專業團隊，背後有經紀人、編舞師、社群管理等多元支持，隊員還需要比人氣和商品銷售成績，她坦言隊員除了要應對工作壓力，還得面對新人的加入與競爭，「心態如果不對的話很容易憂鬱，會覺得比不上別人。」

陸筱晴（左）捕捉到來看球的熊霓。（翻攝自YouTube）陸筱晴（左）捕捉到來看球的熊霓。（翻攝自YouTube）

針對外界對啦啦隊的質疑，尤其是「物化女性」的聲音，陸筱晴直言：「外表只是一環，更重要的專業是帶動氣氛。」她分享，有些球迷一開始「只是來看妹子」，但在熱烈的球場氛圍中漸漸被感染，最終成為棒球的忠實粉絲，「一開始只是喜歡啦啦隊，那他會藉由這個愛上棒球。」

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