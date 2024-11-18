李皓禎罕解封！開深V放送「兇猛身材」全網看跪

李皓禎有著「最甜外援」、「釜山女神」的稱號。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓籍啦啦隊女神李浩禎擁有精緻臉蛋及姣好身材，有著「最甜外援」、「釜山女神」的稱號，積極經營社群的她，昨（17）上傳多張日前出席活動的美照，罕見露出性感事業線，辣翻大批網友。

李皓禎分享多張出席活動的美照。（翻攝自IG）

李皓禎昨日一口氣上傳10張出席公開活動的照片，可見她身穿一襲白色禮服，將頭髮盤起，露出絕美鎖骨及肩線，胸前處的開深V設計，讓她的傲人上圍呼之欲出，深邃事業線一覽無遺，貼身禮服也展現出她凹凸有致的曲線，即使平時私下穿搭較為保守，但她仍完美駕馭這種典雅又不失性感的風格。

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李皓禎罕見解放好身材。（翻攝自IG）

李皓禎除了曝光好身材之外，還大放送嘟嘴賣萌的表情，瞬間融化大批粉絲的心，紛紛湧入留言誇讚，「皓禎根本就是仙女～怎麼可以美成這樣」、「漂亮大哥」、「大哥太仙了」、「哥是天上下來的仙女」、「大哥美翻啦」、「OMG晧禎的美根本沒有極限」、「這一套直接襯托出來大哥的魅力，很美耶」。

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