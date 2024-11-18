曾演爭議角色西門慶！杜淳挨騙接《廉石傳奇》見一幕傻了

〔記者傅茗渝／台北報導〕由于榮光擔任監製兼主演的《廉石傳奇》，邀請唐國強、趙文瑄、歸亞蕾、杜淳等影視圈等實力派客串演出。該劇講述三國時期清廉太守陸績在廣西鬱林為官期間改革落後生產、提倡教科文化、革除貪官汙吏的一系列故事，明天（19日）晚上9點緯來育樂台全台首播。

廉石傳奇-于榮光。（緯來育樂台提供）

杜淳在《廉石傳奇》中飾演野心家袁非將軍，他的野心不只是貪財、追逐享樂，而是想在亂世中成為一方霸主，面對恩重如山的義父，嫁禍欺騙、還欲殺之而為自己掃除障礙。曾經大膽演出飽受爭議角色西門慶，這次再扮演反派角色，杜淳表示：袁非角色內心戲很多，個性複雜，可塑性極強，飾演這個反派角色即新鮮又充滿挑戰。

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廉石傳奇-于榮光（中）、歸亞蕾（左） 。（緯來育樂台提供）

杜淳還爆料自己被于榮光欺騙的經過，當于榮光提出請他客串演出時，因為已經安排其他工作而婉拒演出《廉石傳奇》，卻在于榮光再三保證下，只有很少的幾場戲，杜淳答應客串。等到正式開拍時，當助理拿著厚厚的劇本給他，才發現這哪是幾場戲啊，簡直都快成了反一號，杜淳直呼：「老于騙我。」

廉石傳奇-杜淳。（緯來育樂台提供）

在《廉石傳奇》劇中飾演清官陸績，以武為主的他，表示這次真的難倒他了，于榮光：「最有難度的就是台詞，台詞是用文言文寫的，像之乎者也，有很多那個年代的地名、官場上的用詞，和現代完全不同，沒有語言慣性，很難說那麼一大段台詞」。讓身兼數職的他，自我調侃說：「在片場忙壞了。」

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