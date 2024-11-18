晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

曾演爭議角色西門慶！杜淳挨騙接《廉石傳奇》見一幕傻了

〔記者傅茗渝／台北報導〕由于榮光擔任監製兼主演的《廉石傳奇》，邀請唐國強、趙文瑄、歸亞蕾、杜淳等影視圈等實力派客串演出。該劇講述三國時期清廉太守陸績在廣西鬱林為官期間改革落後生產、提倡教科文化、革除貪官汙吏的一系列故事，明天（19日）晚上9點緯來育樂台全台首播。

廉石傳奇-于榮光。（緯來育樂台提供）廉石傳奇-于榮光。（緯來育樂台提供）

杜淳在《廉石傳奇》中飾演野心家袁非將軍，他的野心不只是貪財、追逐享樂，而是想在亂世中成為一方霸主，面對恩重如山的義父，嫁禍欺騙、還欲殺之而為自己掃除障礙。曾經大膽演出飽受爭議角色西門慶，這次再扮演反派角色，杜淳表示：袁非角色內心戲很多，個性複雜，可塑性極強，飾演這個反派角色即新鮮又充滿挑戰。

廉石傳奇-于榮光（中）、歸亞蕾（左） 。（緯來育樂台提供）廉石傳奇-于榮光（中）、歸亞蕾（左） 。（緯來育樂台提供）

杜淳還爆料自己被于榮光欺騙的經過，當于榮光提出請他客串演出時，因為已經安排其他工作而婉拒演出《廉石傳奇》，卻在于榮光再三保證下，只有很少的幾場戲，杜淳答應客串。等到正式開拍時，當助理拿著厚厚的劇本給他，才發現這哪是幾場戲啊，簡直都快成了反一號，杜淳直呼：「老于騙我。」

廉石傳奇-杜淳。（緯來育樂台提供）廉石傳奇-杜淳。（緯來育樂台提供）

在《廉石傳奇》劇中飾演清官陸績，以武為主的他，表示這次真的難倒他了，于榮光：「最有難度的就是台詞，台詞是用文言文寫的，像之乎者也，有很多那個年代的地名、官場上的用詞，和現代完全不同，沒有語言慣性，很難說那麼一大段台詞」。讓身兼數職的他，自我調侃說：「在片場忙壞了。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中