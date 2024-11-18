港星朱智賢偷吃人夫淪小三 謝東閔原諒撐4年戀情告吹

朱智賢（右）與謝東閔17日晚間相繼在IG宣布分手。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕同為38歲的港星朱智賢與謝東閔17日晚間雙雙在IG宣布分手，7年情玩完。2020年朱智賢被爆偷吃人夫黎振燁，她在謝東閔陪伴下在TVB電視城舉行記者會，當時謝東閔摟住女友說：「我會陪你走過這一關！」而這番說話已成回憶，朱智賢昨出席活動雙眼紅腫，化妝也掩蓋不了傷心憔悴模樣。

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朱智賢隨後在IG限時動態強裝開心，力挺老友、香港歌手曹敏寶說：「好好聽呀！」隨即拍手支持，但朱智賢眼袋明顯浮腫，更出現大小眼，就算用深色眼影也遮掩不住憔悴眼睛。

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謝東閔隨後也跟進在IG發文，曬出一張男女在夕陽下牽手背影照，疑似就是他與朱智賢，謝東閔寫下：「謝謝大家一直以來對我們的愛護與關心。我們有共識地決定以後會以不同身分繼續支持及守護對方，希望各位能夠給予我們空間，私人事情只想低調處理。日後亦不會再作任何回應，謝謝。」簡單地宣告分手。

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朱智賢2020年因捲入與已婚男星黎振燁不倫戀風波，形象一落千丈，儘管獲當時男友謝東閔原諒，但TVB沒放過她，直接將她冷凍半年。

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