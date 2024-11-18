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嘎妹被診斷子宮頸癌前病變 暴哭還有好多想做的事

「嘎妹」Iris是網紅蔡阿嘎堂妹。（翻攝自嘎妹IG）「嘎妹」Iris是網紅蔡阿嘎堂妹。（翻攝自嘎妹IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅蔡阿嘎堂妹「嘎妹」Iris在17日突發文透露被診斷「子宮頸癌前病變」，過程她一度哭出來感嘆：「突然好後悔每次唉唉叫，想要生病耍廢，直到那一刻我才發現，比起耍廢，我還有好多想做的事情還有想要照顧的人。」

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嘎妹表示自認年輕且健康，忽視體檢重要性，在最近一次健檢中被通知需進一步檢查，最終被診斷「子宮頸癌前病變第三階段」，需經手術處理不良細胞以避免惡化。

對於接到這結果，嘎妹一度陷入恐慌不安，腦海反覆浮現「癌」帶來恐懼，懊悔過去對健康忽視，她表示內心雖感到掙扎，仍想努力裝堅強完成工作，「家人朋友都跟我說沒事啦小事，這樣其實幸運」，但她表示大腦已經完全沒辦法運作，所有想法都往最負面的那邊一面倒。

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嘎妹最後還是接受檢查結果，並表示身體出現問題並不可怕，只要及早處理並妥善照顧，一切都會好轉，「大家都去健康檢查，沒有什麼比健康更重要的了。」

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