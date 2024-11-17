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娛樂 電視

《一字千金》大黑馬首亮相 曾國城狂讚：中文底子很好

〔記者侯家瑜／台北報導〕《一字千金 筆武英雄會》播出第十七季季冠軍賽，「一字雲宇宙」單元週冠軍紀錄保持人「東納」謝秉儒首次「露臉」，主持人曾國城一見面就不禁誇讚：「中文底子好，很優秀！」

東納（右）首亮相，與曾國城（左）相見歡。（公視提供）東納（右）首亮相，與曾國城（左）相見歡。（公視提供）

「一字雲宇宙」有來自世界各國的中文愛好者，以虛擬分身進行挑戰！謝秉儒打敗了各國5百多位玩家於季冠軍賽進棚參賽，實力堅強，備受矚目。曾國城祝福「外卡」進來的他：「『東納』就是你的幸運之神，希望他繼續保佑你，加油！」「東納」也創下《一字千金》開播10年以來全新紀錄！國立師範大學華語文教學系副教授陳嘉凌激讚：「東納很特別，答題真的非常地快！讓人印象非常深刻！」

在「東拼西湊」關卡要淘汰三位參賽者，只留下最後兩位角逐季冠軍，參賽者絞盡腦汁、專心答題，氣氛十分緊張。（公視提供）在「東拼西湊」關卡要淘汰三位參賽者，只留下最後兩位角逐季冠軍，參賽者絞盡腦汁、專心答題，氣氛十分緊張。（公視提供）

謝秉儒畢業於彰化師範大學公共事務與公民教育學系公共事務組，曾任捷運司機，現職臺北市環保局清潔隊員，自國小至大學字音字形比賽均獲得前三名佳績，更是《一字千金》的忠實觀眾，狂刷各集題目。

曾國城好奇：「為什麼取名為『東納』？」謝秉儒說，因為喜歡西班牙網球選手納達爾，他期許自己秉持運動家的精神，成為東方的納達爾，於是取名為「東納」。他也以「戰戰兢兢」形容參賽的心情，他說：「從參加〈一字雲宇宙〉以來就是這個心情，謹慎面對每一個題目，該有的實力要發揮出來！堅持到最後！」

曾國城（中）與季冠軍賽所有參賽者合照。（公視提供）曾國城（中）與季冠軍賽所有參賽者合照。（公視提供）

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