前港姐吳文忻罹乳癌復發 又接噩耗父猝逝心如刀割

吳文忻上月剛過50歲生日，11月9日再接獲父親突猝死噩耗。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕1998年港姐季軍吳文忻（現名吳忻熹）今年過得不如意，8月驚爆2年前曾罹乳癌接受治療，但今年癌症復發已是乳癌第三期，更擴散至淋巴腺。

吳文忻在IG分享多張做運動照片，雖然身形纖瘦不少，但看起來狀態不錯，吳文忻似乎已慢慢接受爸爸突過世噩耗：「連日來感謝各方親戚朋友以及網友的慰問，有心！這幾天難過的日子，剛巧就是我報了太極五行功的幾天，回想起第一天上課，收到爸爸突昏迷送醫訊息，立刻趕往醫院，當我到達醫院沒多久，醫生已經告訴我，爸爸已走了！」

吳文忻日前過生日獲贈祝福圍巾，素顏上陣精神飽滿頭髮重生，自揭癌症復發擴散至淋巴。（香港星島日報）

對於突如其來噩耗，吳文忻坦言難以接受，當然沒心情再去上課：「當日下午，無法繼續上課！從醫院回到家中，眼淚不斷不自覺地流，心如刀割，整個情緒又跌入陰霾裡，但知道若不繼續去上課留在家中，一定會繼續在這個陰霾裡，越跌越深。」感恩學習太極五行功後，心靈得到平靜。

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