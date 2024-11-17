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李準基當演員遭爸痛打！《王的男人》3000人脫穎而出爆紅

出道23年的李準基擁有多重面貌。（翻攝自官方NAVER POST、X、達志影像）出道23年的李準基擁有多重面貌。（翻攝自官方NAVER POST、X、達志影像）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓星李準基出道23年，在每一部作品中都展現全新的樣貌，從代表作《王的男人》到近年的《惡之花》、《Again My Life》等等，這位擁有「變色龍」般魅力的演員，未來勢必也將交出一張又一張的亮眼成績單。

李準基1982年出生於釜山，過去曾是跆拳道國手的他，高中時在因緣際會之下接觸到話劇，並對此深深著迷，毅然決然改變夢想，目標成為一名演員。只不過過程相當坎坷，演員夢遭到家人反對，更被爸爸痛打一頓，但李準基仍不願放棄，高三報名戲劇訓練班，自己賺學費；之後離鄉背井到外打拚，生活拮据的他住在夏天有老鼠、蟑螂，冬天凍到沒有水的惡劣環境當中，雪上加霜的是，在走紅之前，一年試鏡竟落選50次以上，但數百次的失敗都沒有擊垮他，終於讓他等到人生的轉捩點《王的男人》。

李準基笑容迷人，十分有活力。（翻攝自X）李準基笑容迷人，十分有活力。（翻攝自X）

李準基小時候留著可愛的馬桶蓋頭。（翻攝自IG）李準基小時候留著可愛的馬桶蓋頭。（翻攝自IG）

《王的男人》在2005年上映，該片在韓國觀看人數破千萬，甚至代表韓國角逐奧斯卡獎，叫好又叫座。而李準基當時還只是從平面模特兒轉型不久的演員，竟然從3000人當中脫穎而出，成為這位擁有嫵媚外表的雜耍藝人「孔吉」。俗話說「機會是留給準備好的人」，李準基當時在工作之餘，抽空學習翻滾等各種特技，片中雜耍的「劈腿」動作，正是他靈機一動想到的，沒想到竟讓大家笑了出來，最後更用在電影當中。

李準基（右）當年演出《王的男人》爆紅。（達志影像）李準基（右）當年演出《王的男人》爆紅。（達志影像）

在電影上映後，李準基竄紅，從一個沒沒無聞的小演員，變成當紅炸子雞，李準基當年還引領風潮，連髮型都成為當時的流行趨勢。李準基感激地說，《王的男人》對他來說是一份大禮，更是改變人生的契機，只是對觀眾來說，「李準基就是孔吉」的高牆卻擋在李準基面前，華麗的外表下，其實他內心十分急切，如何擺脫「花美男」形象，成為李準基的課題。

爆紅後的下一部作品，往往會格外受到矚目，李準基選擇黑幫題材的動作韓劇《狗和狼的時間》，一甩陰柔形象，爆發濃濃的男人味，更不用替身、親自上陣，儘管受傷了也忍痛繼續拍。最後證實李準基的決定是正確的，《朝鮮槍手》、《夜行書生》、《月之戀人－步步驚心：麗》為他奠定古裝男神地位，《惡之花》的雙面嫌疑犯、《Again My Life》的熱血檢察官，百變多樣的演技讓他站穩演藝圈，更期待他未來的再進化。

李準基在《Again My Life》中有精彩表現。（friDay影音提供）李準基在《Again My Life》中有精彩表現。（friDay影音提供）

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