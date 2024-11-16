晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（影）安芝儇「緊身運動裝」超辣身材藏不住！1秒變公主 網暈：心臟暴擊

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓啦啦隊「最強外掛」安芝儇，去年來台加盟中職台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」，因為擁有修長美腿以及亮麗外型，深受粉絲喜愛。她經常在社群分享自己的穿搭日常，近日更曬出一段換裝影片「秒變小公主」，畫面瞬間電暈大批網友。

安芝儇。（翻攝自IG）安芝儇。（翻攝自IG）

安芝儇日前在IG曬出一段影片，畫面中可見她先是穿著一套緊身運動裝，且戴著鴨舌帽、口罩，腳底踩著白色運動鞋朝著鏡頭奔跑過來，完美展現她的修長身形和性感S曲線，整體風格充滿青春感。然而，下一秒她就瞬間換裝成白色平口禮服，露出白皙天鵝頸、零贅肉的手臂，合身的剪裁設計令她散發出優雅的氣息。

安芝儇分享換裝影片。（翻攝自IG）安芝儇分享換裝影片。（翻攝自IG）

影片曝光後，立刻吸引大批網友留言大讚，「太美了 」、「仙女下凡」、「超美，心都給妳了」、「哇哇哇！女神變身」、「小安好美」、「天啊！安公主跑過來，誰能擋的住她的魅力」。

在 Instagram 查看這則貼文

안지현

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中