（影）安芝儇「緊身運動裝」超辣身材藏不住！1秒變公主 網暈：心臟暴擊

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓啦啦隊「最強外掛」安芝儇，去年來台加盟中職台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」，因為擁有修長美腿以及亮麗外型，深受粉絲喜愛。她經常在社群分享自己的穿搭日常，近日更曬出一段換裝影片「秒變小公主」，畫面瞬間電暈大批網友。

安芝儇。（翻攝自IG）

安芝儇日前在IG曬出一段影片，畫面中可見她先是穿著一套緊身運動裝，且戴著鴨舌帽、口罩，腳底踩著白色運動鞋朝著鏡頭奔跑過來，完美展現她的修長身形和性感S曲線，整體風格充滿青春感。然而，下一秒她就瞬間換裝成白色平口禮服，露出白皙天鵝頸、零贅肉的手臂，合身的剪裁設計令她散發出優雅的氣息。

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安芝儇分享換裝影片。（翻攝自IG）

影片曝光後，立刻吸引大批網友留言大讚，「太美了 」、「仙女下凡」、「超美，心都給妳了」、「哇哇哇！女神變身」、「小安好美」、「天啊！安公主跑過來，誰能擋的住她的魅力」。



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