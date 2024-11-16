畢書盡被說負心不忍了！反擊「前女友」直球對決保護老婆

〔記者陽昕翰／台北報導〕畢書盡與前東家爆出合約糾紛，近日網上更傳出他疑似劈腿、整形等謠言，今天他為了最愛的家人親上火線反擊：「說我負心、說我劈腿、各式各樣的惡意中傷，我都可以當作沒看到，但是，我再也不想讓我的另一半，背負著並沒有的罵名，承受這麼大的誤解和壓力。」

畢書盡。（資料照，記者陳奕全攝）

畢書盡坦言，這兩天的心情非常複雜，看到網上有許多的惡意中傷忽然冒出來，「原先寫著純屬虛構的網路文章，也突然指名道姓的攻擊我，不但傷害到我，更傷害到我的家人，甚至那麼小的孩子，讓我覺得不能再忍讓了。」

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對於所謂「前女友」在網上寫的小說，畢書盡稱不便做任何評論，「我從來不想成為那種分手後，互相指責對方不是的人。」

畢書盡也提到，他因為藝人身分，曾被要求對感情生活低調，不論是談戀愛、分手、有了新的對象，甚至開心的求婚跟老婆訂婚等等，一般人必經的人生歷程，他都沒機會和關心他的人分享，直到結婚才能公開。

畢書盡重申沒有劈腿，「我的太太，是在我上一段戀情結束之後，我們才在一起的。這是首先我希望大家不要再對她有任何誤解。」對於從交往到結婚，甚至有了寶貝女兒冰冰，都是一對平凡夫妻的日常。

對於舊愛，畢書盡談到，「曾經付出過的真心，我會收回但不會後悔。唯一後悔的是，讓兩個不適合的人，分分合合八年之久。這中間的所有沒有對外說明的事情，留下了讓人攻擊的話柄。」現在要為了最愛的家人而做出回應，「我需要更堅決的出來保護我愛的人、我的家庭。」

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