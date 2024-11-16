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娛樂 音樂

阿信遭關三天三夜 驚爆與Energy斷聯內幕

〔記者陽昕翰／台北報導〕五月天昨晚在上海舉辦「回到那一天」25週年巡迴演唱會，師弟Energy驚喜擔任嘉賓，兩團憶起往事，阿信抖出牛奶當年是他的舞蹈啟蒙老師，「他說免費教我們，結果就被牛奶關在舞蹈教室三天三夜。」之後也沒了聯絡。

五月天、Energy回首當年，內心有著滿滿感慨。（相信音樂提供）五月天、Energy回首當年，內心有著滿滿感慨。（相信音樂提供）

回想起當年教阿信跳舞，牛奶笑說：「以前我比較執著，當教室關門鐵門拉下來、保全系統也會打開，你們出去保全就會呼叫我，所以後來你們就沒聯絡了。」引來全場哄堂大笑。

五月天、Energy驚喜合體。（相信音樂提供）五月天、Energy驚喜合體。（相信音樂提供）

昨晚五月天與Energy合唱《星期五晚上》，再次挑戰十六蹲環節，阿信拚了脫掉外套，牛奶更表演了超精彩的大風車，讓全場大聲歡呼。

五月天在上海舉辦巡演。（相信音樂提供）五月天在上海舉辦巡演。（相信音樂提供）

Energy復出再掀熱潮，阿信透露每次看到都有無限感慨：「四個字年輕真好！」他笑問歌迷有沒有在家試過「16蹲」，「不知大家有沒有吃力？但對體能非常好，為什麼要練體能呢？因為五月天要陪你唱到80歲！」滿場歌迷也以尖叫回應。

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