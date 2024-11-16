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篠崎泫不忍了！被罵「跟毒蟲在一起」 曝交往Toyz關鍵

篠崎泫（左）認愛Toyz（右）半年以來，遭受不少質疑。（翻攝自IG）篠崎泫（左）認愛Toyz（右）半年以來，遭受不少質疑。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台日混血女星篠崎泫擁有甜美外型及姣好身材，加上活潑性格深受許多粉絲喜愛，不過自今年5月認愛實況主「Toyz」劉偉健後，一直遭質疑「怎麼會跟毒蟲在一起」，甚至被懷疑吸毒。對此，她今（16）凌晨發文回應了。

篠崎泫在IG限時動態放上一張網友留言截圖，內容質疑她「為什麼會跟那種吃毒的人在一起，妳應該也有玩，只是沒驗妳而已，好好一個女孩，怎麼會變成這樣，從小就辛苦過來的人，怎麼會跟毒蟲在一起！」

面對惡意留言，篠崎泫回應強調，「我本人從來沒有碰過任何毒品，也願意接受任何的檢驗，最好是可以檢驗到一輩子的那種，我絕對是一輩子0.0001毫克都不曾有。」提到即使從小生長在複雜的環境，也沒受過管教，但她從未抽菸、賭博，更未曾碰過毒品，「我不會因為我待在怎樣的環境、身邊的人如何就受到影響，我如果這麼容易被影響，以我的成長環境，我人早就不在這了。」

篠崎泫回應網友質疑。（翻攝自IG）篠崎泫回應網友質疑。（翻攝自IG）

篠崎泫坦言認愛半年以來，收到不少批評甚至詛咒，雖然不符合網友期待，但篠崎泫認為，「我只是很簡單的選擇了一個愛我的人」，即使有人覺得這是錯誤的，她也願意為自己的選擇負責。最後喊話網友，不要將戰火牽連到無辜的廠商和家人，並承諾自己隨時能夠接受任何檢驗，未來也將持續嚴以律己。

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