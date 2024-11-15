公視TaiwanPlus爆爭議！執行長自請處分 董事會提6點決議

公視「TaiwanPlus」報導稱美國總統當選人川普是個「重刑犯」引起議論。（資料照）

〔記者林欣穎／台北報導〕公視「TaiwanPlus」報導稱美國總統當選人川普是個「重刑犯」引起議論，公視今舉行董事會，會中針對TaiwanPlus報導美國總統大選的爭議新聞進行討論，並參考節目及新聞自律委員會的討論意見，同意TaiwanPlus所提出的四項改進措施，並決議邀請本會國際傳播諮詢委員會三位相關委員組成專案小組，針對TaiwanPlus的新聞審核機制及同仁工作分配等組織管理事項進行瞭解，並協助提出改善方案。

TaiwanPlus執行長余佳璋自請處分，以示負責。董事會認同經管團隊併合其他管理疏失予以記過處分，並期許余執行長以茲惕勵，努力帶領團隊同仁向前邁進、向上精進。

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公視董事會聽取TaiwanPlus的檢討報告，TaiwanPlus說明該則新聞暫時下架的時間序。暫時下架是基於該則新聞內容未符合公共媒體精神與報導分際，11月8日暫時下架並於修改內容後重新上架官網。近日外界混淆時序，對公視多有誤解，應正視聽：「下架是TaiwanPlus編輯室討論的結果，並非文化部指示。」

董事會就TaiwanPlus爭議新聞做以下各點決議：

1、此項爭議新聞雖屬個別新聞疏失，不應否定以往的努力成果，惟因涉及重大新聞事件的報導，且相關爭議廣泛傳播，對TaiwanPlus及公視基金會聲譽造成影響，仍應有所懲處以示負責，並進行組織管理的深度檢視，尋求改進。

2、TaiwanPlus檢討報告所列各項改進措施，包括強化教育訓練、研擬國際新聞製播準則、打造友善合作的國際工作團隊，以及積極正向社會對話等各點方向正確，應認真貫徹執行，以強化組織體質，提升新聞品質。

3、TaiwanPlus為國內首創的國際英語平台，經驗與環境條件皆為匱乏，營運自屬不易。余執行長就近期新聞處理疏失自請處分，以示負責。董事會一致認同管理團隊予以記過處分，並期許執行長以茲惕勵，努力帶領團隊同仁向前邁進、向上精進。

4、檢視處理爭議新聞的對外回應過程，特別是下架處置的說明，確有不夠即時或充分的問題，應予檢討。關於TaiwanPlus爭議新聞的處理過程及檢討報告應即向社會做完整公開，以維本會透明原則，並示負責。

5、針對TaiwanPlus的新聞審核機制及同仁工作分配等組織管理事項，邀請本會國際傳播諮詢委員會三位相關委員組成專案小組進行瞭解，並協助提出改善方案。

6、請經管團隊評估舉辦座談、論壇或其他適當方式，就此事件進一步與社會進行對話，作為未來新聞作業與處理類似問題的參考。

面對此次報導爭議及外界關切，公視基金會虛心檢討改進，TaiwanPlus已針對此案例討論，檢視採訪規劃作業與既有之新聞準則與核稿程序，強化新聞內容與公正性；並強化教育訓練，研擬國際新聞製播準則，打造友善合作的國際工作團隊，積極正向社會對話。

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