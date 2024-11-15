果然是真愛！舔中劉樂妍眼看群演費用下降 諷：喝奶茶都不夠

舔中藝人劉樂妍發文感嘆橫店臨時演員降新。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕舔中藝人劉樂妍今（15）日發文，表示橫店影視城的群演（臨時演員）降薪了，還說大街上的外賣騎手時薪都超過20元人民幣（約新台幣90元），在橫店演外賣騎手才賺12元多人民幣（約新台幣54元）更嘲笑辛苦1小時想喝杯奶茶大概都不夠。

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劉樂妍指出中國最大影視拍攝基地橫店影視城的演員工會發布群演酬勞調降。橫店影視城群演原本基本酬勞為8小時120元人民幣（約新台幣539元），超時的話以時薪15元人民幣（約新台幣67元）計算，如今調整為10小時135元人民幣（約新台幣606元），超時時薪13.5元人民幣（約新台幣60.64元）。

劉樂妍微博發文表示當臨時演員的工資沒有外送員高，買奶茶都不夠。（翻攝自微博）

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劉樂妍還勸說「普通人還是腳踏實地的賺錢吧，別想著一夜成名暴富了」，不知道她這話是不是講給自己聽？比較完外賣員跟臨時演員的收入之後，劉樂妍得出結論：「都說騎手辛苦，群演難道不辛苦嗎？！都苦幹嘛不多賺點？」

對金錢如此敏感的劉樂妍親眼看到中國經濟衰退燒向演藝圈，還不離開中國，看起來果然是真愛。

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