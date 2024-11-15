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KIRE唱一半！老外歌迷示愛高舉「X我」驚人反應曝光

KIRE拿起歌迷高舉的標語。（The Kid Who Flew 翼有限公司提供）KIRE拿起歌迷高舉的標語。（The Kid Who Flew 翼有限公司提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕新生代歌手「KIRE」凱爾正在舉辦世界巡演，他的粉絲「男女通吃」，演唱會更有老外歌迷高舉「X我」的標語，尺度之大讓他驚呆了！

KIRE忙著當空中飛人，3個月內於香港、新加坡、馬來西亞、紐約、洛杉磯及奧斯汀等地開唱，歌迷「男女通吃」，現在確定明年2月將唱回台北。

KIRE以獨特魅力收服歌迷，粉絲男女通吃。（The Kid Who Flew 翼有限公司提供）KIRE以獨特魅力收服歌迷，粉絲男女通吃。（The Kid Who Flew 翼有限公司提供）

有「行走的發電機」稱號的KIRE，巡演造型相當大膽，這次直接換上中空裝秀出結實六塊肌，不忘充當「月老」，幫現場歌迷介紹湊對。

KIRE正在舉辦世界巡演。（The Kid Who Flew 翼有限公司提供）KIRE正在舉辦世界巡演。（The Kid Who Flew 翼有限公司提供）

除了女歌迷大膽舉牌示愛，KIRE唱到洛杉磯時，還有猛男歌迷自告奮勇上台，直接把偶像扛起來互動，讓KIRE傻眼笑說：「真的很瘋狂，超失控！」

KIRE明年2月確定唱回台北，他期待地說：「台北場將是一場巨大的粉絲同樂會，除了表演，還會有許多環節邀請粉絲上台互動。」

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