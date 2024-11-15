楊謹華《影后》怒吼「每一年都跟我說差一票」惹心疼！竟是嚴藝文臨時加戲

楊謹華在《影后》展現精湛演出。（Netflix提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕楊謹華、謝盈萱主演的影集《影后》已連續5天登上Netflix台灣第一名，楊謹華劇中有段椅子舞蹈戲，她因膝蓋受傷頻頻失誤，回到休息室自責對鏡子自暴自棄，還講了一段讓人心疼又印象深刻的話語，其中關於多次和獎項擦身而過的話語，猶如她當時戲外寫照，她坦言當天拍這場戲是編導嚴藝文臨時加上的。

楊謹華在《影后》中為了練舞受傷。（Netflix提供）

她戲裡認為自己又老又醜，幾年沒拍戲，演技退步，吼著：「也許老天就要告訴我，以為自己是女主角？以為是女神嗎？妳出局了！淘汰了！難怪每一年都跟我說差一票，我每一年都看著別人上台，我等了十年，都沒有走上台去。」

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楊謹華在《影后》對著鏡子自暴自棄。（Netflix提供）

這場戲開拍時，嚴藝文問她能不能加上這段話，楊謹華激動表示自己非常願意，因為她和角色有相同際遇，「如果我不勇敢為她發聲的話，還有誰可以懂周小凡（角色名字）入圍多次卻沒有得獎那種內心真實的感受？」

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