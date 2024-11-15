蕾菈驚喜穿「裸紗禮服」慶生 超兇身材被看光辣翻網

蕾菈日前迎來28歲生日。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTuber蕾菈擁有火辣身材和精緻五官，直率敢言的性格也收穫不少粉絲喜愛，日前迎來28歲生日的她，身穿裸紗禮服出席生日派對，大膽展現好身材，吸引大批網友朝聖按讚。

蕾菈近期迎來28歲生日，在IG曬出多張生日派對美照，可見她將長髮盤起，露出清晰的肩頸線條，身穿銀灰色裸紗禮服，胸前由左上開到右下的切口，讓渾圓胸型若隱若現，再加上直逼大腿根部的開衩，白皙大長腿令人目不轉睛，傲人的身材曲線在鏡頭前一覽無遺，即使已經有2個孩子，仍保持著姣好身材，辣翻大批網友。

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蕾菈辣穿裸紗禮服出席生日派對。（翻攝自IG）

蕾菈在生日文中感性說道，想趁著今年生日跟過去好好說再見，不想再被過去的一切綑綁，「我會在各個挫折中逝去，接著重生，很頑強，很堅韌，同時仍然很脆弱、很柔軟」，坦言長大後一直害怕變老，但今年卻一直期待著長大的感覺，就像是小時候都在嚮往著長大、自由及獨當一面，最後不忘感謝身旁的家人好友，以及還在支持著她的粉絲。

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