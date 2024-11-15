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娛樂 電視

（影）曾國城曝玖壹壹「找傳播妹陪玩」揭荒謬過程：隨時會走到法律邊緣

曾國城（右）、李霈瑜主持民視、八大綜藝節目《我的成長》（記者陳奕全攝）曾國城（右）、李霈瑜主持民視、八大綜藝節目《我的成長》（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕曾國城、「大霈」李霈瑜主持民視、八大綜藝節目《我的成長》，今（15）日出席開播記者會，節目一共10集、一集約燒200萬，節目透過實境戲劇還原受訪來賓成長故事，來賓林美秀光看第一段影片就哭成淚人兒，連曾國城也眼眶失守。

第一段影片連曾國城也眼眶失守。（記者陳奕全攝）第一段影片連曾國城也眼眶失守。（記者陳奕全攝）

節目《我的成長》找來故事大咖主角林美秀、苗可麗、玖壹壹等人，實境戲劇演出更是邀大牌輪番上演，包括柯淑勤飾演林美秀媽媽、王彩樺飾演春風媽媽，製作人李慧蘭提到因為柯淑勤與林美秀是好友，當時有拿劇本給對方看，柯淑勤也決定接演，還特地瞞著林美秀給她驚喜，曾國城也提到當時林美秀一看影片不到10秒就哭了。

曾國城提到玖壹壹的成長故事令人印象深刻。（記者陳奕全攝）曾國城提到玖壹壹的成長故事令人印象深刻。（記者陳奕全攝）

曾國城、大霈也提到玖壹壹的成長故事令人印象深刻，提到他們學生時代曾找傳播妹，「同學們無聊就一人出一點錢，找傳播妹陪他們上課、烤肉。」曾國城直呼：「他們的成長太荒謬了，隨時會走到法律邊緣的。」

大霈透漏最近感情狀況。（記者陳奕全攝）大霈透漏最近感情狀況。（記者陳奕全攝）

感情空窗3年的大霈透露目前沒有追求者，「通常是我追別人，還沒看到喜歡的對象。」至於會怎麼追求？她則說是會一起去吃飯聊天，或是爬山，一旁的曾國城則直呼：「爬山看他體力好不好，好聰明哦！」

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