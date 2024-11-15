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娛樂 最新消息

（專訪）嚴藝文自曝瘋狂追愛史！鍾欣凌倒彈驚喊：妳是綠茶婊！

《老少女奇遇記2》專訪；鍾欣凌（右）、嚴藝文。（記者陳奕全攝）《老少女奇遇記2》專訪；鍾欣凌（右）、嚴藝文。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／專訪〕楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文搭檔主持實境節目《老少女奇遇記》第二季，老少女們第一站前往高知在當地體驗高空滑索、走四國遍路，還拜訪多位旅日台人，聊起過程仍歷歷在目；鍾欣凌、嚴藝文受訪時聊起年輕時做過最瘋狂的事，嚴藝文自揭學生時代的追愛史，大學時曾喜歡法律系的男同學，還曾偷查對方課表、假裝巧遇，和他進同個社團，在男方在場的時候聽對方喜歡的歌手歌曲、製造話題，種種的少女心機讓一旁的鍾欣凌都忍不住拍桌直呼：「原來妳也是綠茶婊！」

《老少女奇遇記2》專訪；鍾欣凌。（記者陳奕全攝）《老少女奇遇記2》專訪；鍾欣凌。（記者陳奕全攝）

嚴藝文遇上喜歡的男生總是特別主動，還被朋友形容：「她都在愛情上面追趕跑跳碰」，她大學時暗戀法律系男同學多年，「有一次我們社辦被偷，所有人的皮夾裡的錢都不見了，我們就去警察局報案，要回去的時候，那個人剛好騎車，就問我要不要給他載，雖然很抱歉，但我那個時候真的默默在心裡感謝『謝謝小偷』。」

《老少女奇遇記2》專訪；鍾欣凌（右）、嚴藝文。（記者陳奕全攝）《老少女奇遇記2》專訪；鍾欣凌（右）、嚴藝文。（記者陳奕全攝）

在追愛上總是勇往直前的嚴藝文，最後仍未成功與法律系男同學譜出戀曲，問起她以往的告白成功率，她秒回：「通常都失敗！他們都會說要先當朋友」，雖然追愛總以失敗告終，但她也說多虧了當時的豐富經歷，現在都能成為她拍戲的靈感題材。

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