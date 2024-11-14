百萬網紅蔡阿嘎暴怒！ 網造謠蔡桃貴命危舉報：破壞國家統一

蔡阿嘎在社群發文譴責造謠行為。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅蔡阿嘎先前才被元老員工擺一道鬧出AB合約，今（14）蔡阿嘎又怒了，他在社群發文譴責造謠行為，並貼了三個大拇指往下倒的圖案。原來有中國抖音直播主造謠、散布不實影片，指蔡阿嘎兒子蔡桃貴住院病危，讓蔡阿嘎烙人一起檢舉，還說要舉報po文版主「破壞國家統一」。

蔡阿嘎憤怒說有網友在TikTok造謠。（翻攝自IG）

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蔡阿嘎憤怒說有網友在TikTok造謠，說他兒子蔡桃貴住院甚至有性命危險，更氣噗噗說：「有人仗勢中國抖音亂象無法律可管，在抖音散布此不實影片」，蔡阿嘎呼籲網友在造謠影片按下檢舉，並請大家舉報「po文版主破壞國家統一」，因為這樣系統才可能封殺造謠者。

不僅如此，蔡阿嘎還抓到造謠的人是TikTok的user66361929292364（上士 徐斌洲），這個惡劣的人除了謊稱蔡桃貴住院命危之外，還曾散布多名藝人如：羅志祥、華晨宇等人過世的謠言。

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