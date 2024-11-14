晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

百萬網紅蔡阿嘎暴怒！ 網造謠蔡桃貴命危舉報：破壞國家統一

蔡阿嘎在社群發文譴責造謠行為。（翻攝自臉書）蔡阿嘎在社群發文譴責造謠行為。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅蔡阿嘎先前才被元老員工擺一道鬧出AB合約，今（14）蔡阿嘎又怒了，他在社群發文譴責造謠行為，並貼了三個大拇指往下倒的圖案。原來有中國抖音直播主造謠、散布不實影片，指蔡阿嘎兒子蔡桃貴住院病危，讓蔡阿嘎烙人一起檢舉，還說要舉報po文版主「破壞國家統一」。

蔡阿嘎憤怒說有網友在TikTok造謠。（翻攝自IG）蔡阿嘎憤怒說有網友在TikTok造謠。（翻攝自IG）

相關新聞：「訴訟很燒錢」 愛莉莎莎告網友勝訴：到此為止

蔡阿嘎憤怒說有網友在TikTok造謠，說他兒子蔡桃貴住院甚至有性命危險，更氣噗噗說：「有人仗勢中國抖音亂象無法律可管，在抖音散布此不實影片」，蔡阿嘎呼籲網友在造謠影片按下檢舉，並請大家舉報「po文版主破壞國家統一」，因為這樣系統才可能封殺造謠者。

不僅如此，蔡阿嘎還抓到造謠的人是TikTok的user66361929292364（上士 徐斌洲），這個惡劣的人除了謊稱蔡桃貴住院命危之外，還曾散布多名藝人如：羅志祥、華晨宇等人過世的謠言。

在 Instagram 查看這則貼文

蔡阿嘎（@yga0721）分享的貼文

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中