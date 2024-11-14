杜琪峰愛將「綠葉王」林雪 減肥破功自嘲：紅燒肉像我

林雪（左）是演藝圈大前輩，曾與「小鬼」黃鴻升合作過。（星島日報提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕60歲的香港男星林雪稱得上是名導杜琪峰「御用綠葉王」，兩人多次合作，杜琪峰看上林雪特殊的外型、口音以及精湛演技，曾經為他贏得不少獎座。1999年林雪還以《鎗火》一片同時提名第37屆金馬獎最佳男配角獎、第19屆香港電影金像獎最佳男配角獎，可惜失之交臂。

林雪的大肚腩就是他的招牌特色。（星島日報提供）

林雪的特徵就是有個像耶誕老公公的大肚子，先前他的體重一度飆升到將近136公斤，後來杜琪峰勒令他減肥，裁掉到約108公斤。

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林雪教大家製作紅燒肉，忍不住偷嚐了一塊。（星島日報提供）

原本保持運動加上健康飲食的林雪，近日收到名廚徐嘉樂邀請，兩人一起拍片教網友製作「紅燒肉」。林雪耐心一步一步說明材料和做法，將生肉汆燙至熟的步驟，林雪還看著肥滋滋的肉自嘲：「你看這肉，就像我一樣」，不過做到後來肉香四溢，也讓林雪破功，忍不住抓了一塊肉放進嘴裡解饞。

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