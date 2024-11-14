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67歲影帝萬梓良健康亮紅燈 現身晚宴以筷敲碟伴奏江湖味濃

萬梓良（左）拍攝《英雄好漢》與周潤發有精彩對手戲。（星島日報提供）萬梓良（左）拍攝《英雄好漢》與周潤發有精彩對手戲。（星島日報提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕影帝萬梓良縱橫演藝圈47年，從劇集《流氓大亨》的經典金句「So what！（怎樣！）」一直到槍戰片裡頭濃濃的江湖味，演技深入人心，罕有人能相比擬。近日萬梓良出現在大灣區的生日派對，進場時來賓紛紛舉起手機捕捉巨星風采，而萬梓良也顯得落落大方。

萬梓良（中）日前公開現身，一身火紅展現豪氣。（星島日報提供）萬梓良（中）日前公開現身，一身火紅展現豪氣。（星島日報提供）

日前小紅書上有題為「大哥萬梓良氣場永遠是那麼霸氣」發文，畫面中67歲的萬梓良穿著鮮紅色牛仔外套搭配紅色西裝褲，整個人火焰豪放，看起來氣場超強。進會場之後，萬梓良也笑嘻嘻和現場每個人打招呼，宴會酒酣耳熱之時，萬梓良一時興起拿起筷子敲打著碟子當作伴奏，江湖味濃濃。

萬梓良參加派對一時興起，以筷擊碟伴奏，江湖味十足。（星島日報提供）萬梓良參加派對一時興起，以筷擊碟伴奏，江湖味十足。（星島日報提供）

許多人看到影片稱讚「萬子哥狀態不錯」、「萬梓良變成萬德華」、「萬大叔真是越老越有味道啊」；不過也有另一派網友認為萬梓良的精神狀態不太正常，還有人調侃他「忘記吃藥了」。

萬梓良（中，紅色箭頭）上台需要人攙扶。（星島日報提供）萬梓良（中，紅色箭頭）上台需要人攙扶。（星島日報提供）

指稱萬梓良精神狀況不佳並非空穴來風，他患有遺傳性糖尿病，導致暴肥30公斤，也一度停工休養，近年只靠跑跑舞台搶錢。這次萬梓良現身，身材變得苗條，但是走路時都需要人攙扶，連上台前都必須有人搭把手，萬梓良也表示自己目前處於「休息中」狀態。

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