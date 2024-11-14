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畢書盡14年前舊照遭挖 差太大網嚇歪：確定同一人？

畢書盡近日新聞不斷。（資料照、翻攝自YT）畢書盡近日新聞不斷。（資料照、翻攝自YT）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「Bii」畢書盡昨（13）被週刊爆出，與前東家爆出提前解約糾紛，遭求償3千萬元，也因此與昔日好友李玉璽鬧翻，爭議掀起討論。對此，甚至有網友挖出畢書盡14年前的舊照，讓許多人看了驚呼「確定是同一個人？」

網友挖出畢書盡剛出道時的舊照與現在對比，依稀可見他過去是單眼皮，現在卻變成了雙眼皮，圓潤臉蛋變得尖瘦，現在的五官也更顯精緻，相貌的確不太相同，但這些變化也能透過化妝改變，所以網友也只能存疑。

畢書盡14年前舊照被挖出。（翻攝自YT）畢書盡14年前舊照被挖出。（翻攝自YT）

畢書盡的舊照讓不少網友看了驚呼，「應該是素顏跟化妝前後差別吧」、「挖這是同一人嗎」、「完全認不出來！確定是同一人?」、「確定不是馬國畢嗎？」、「驚天大瓜」。事實上，畢書盡曾公開回應被懷疑整型一事，自嘲看到以前自己的臉蛋也會嚇到，至於雙眼皮的部分，畢書盡則解釋是貼雙眼皮貼到後來變成雙眼皮，更承諾如果未來有整型會大方承認。

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