胡宇威求妻跳艷舞遭拒絕 曝陳庭妮「為這事」掉淚

胡宇威今出席按摩椅品牌一日店長活動。（記者胡舜翔攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕胡宇威今（14日）擔任按摩椅品牌一日店長，透露老婆陳庭妮在準備《影后》角色功課時，讀劇本常讀到落淚，他嚇得直問：「Baby妳怎麼了？」

胡宇威今出席按摩椅品牌一日店長活動。（記者胡舜翔攝）

胡宇威坦言，當聽到陳庭妮說：「這個角色好難過、好為她難過！」他知道老婆已陷進角色裡了，「超棒的！每次看到她收工的時候，覺得都充滿一種活力。」夫妻倆都是演員，私下會互相分享、交流演技，但還是會給彼此空間，「她準備這個角色很辛苦，但很興奮、很開心，有很大的空間可以發揮，每一次的演出，她都把自己擺在角色裡面，很棒，已經到另一個境界了，她也不會跟我分享太多角色和劇情，還是希望作品出來再看。」

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胡宇威今出席按摩椅品牌一日店長活動。（記者胡舜翔攝）

陳庭妮在《影后》和楊謹華、謝盈萱、楊貴媚等人大跳性感艷舞，胡宇威看了片段大讚跳得很棒，自招在家有和老婆說：「跳一下，我也想看。」結果陳庭妮害羞以「我不要啦！」拒絕。

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