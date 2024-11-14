炎亞綸走過桃色風波後想結婚 甜曝霸氣追男友原因

炎亞綸（右）與主持人尹翔。（三立提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕炎亞綸近日上《小記者大明星》聊到感情近況，表示目前和男友狀況越來越穩定，的確有想結婚的念頭。

過去炎亞綸認為只是一張白紙的約束，不管有沒有結婚，感情都不應該要受到影響，所以就算不結婚，也不會代表彼此不相愛，不過這些年來經歷了許多衝擊，炎亞綸也笑說自己會想結婚，還有另外一個重點，就是希望將來有彼此可以照應，「要簽一些文件的時候，對方就可以簽。」

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炎亞綸親吐想結婚原因。（三立提供）

在節目的招牌單元「地獄真心話」中，主持人尹翔也直接詢問炎亞綸和男友的交往過程，炎亞綸霸氣說：「當然是我追他啊！」讓主持人好以奇炎亞綸的條件應該不乏追求者，但炎亞綸卻笑說：「根本就沒有人敢追我吧，所以都是我追別人。」

炎亞綸感謝好友陪他度過低潮。（三立提供）

炎亞綸當時才簽下好友李玉璽，過沒多久就遇上桃色風波，他坦言的確是經歷一大低潮，「我完全沒有出門，甚至是從來沒有這樣好幾個月都不出門，所有需要的東西，都是靠朋友或是叫外送，也很感謝很多好朋友，在這個艱難的時刻，用陪伴來幫他渡過。」提到當時像是鬼鬼、阿本都有給他很大的幫助。

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