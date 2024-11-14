樂天女孩「被窩照」曝光！筠熹桌曆藏巧思

筠熹親自發想的桌曆照片充滿驚喜。（樂天桃猿提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕樂天女孩2025年桌曆熱賣中，35位女孩每人一本，呈現多元風格類型。「紅隊隊長」筠熹親自發想的桌曆照片充滿驚喜，從搞怪扮鬼臉到甜美性感的居家服造型，一應俱全。她笑說：「希望大家看到桌曆時能會心一笑，不管放在家裡還是辦公桌上，都能感受到滿滿的正能量！」特別提到十月份的照片，保證看了心情大好，「不用擔心放在辦公桌上會尷尬，大家只會覺得這本桌曆很有趣！」

筠熹親自發想的桌曆照片充滿驚喜。（樂天桃猿提供）

這次桌曆拍攝的概念全由荺熹親力親為，其中一張穿著小可愛與短褲的居家照片展現了難得的性感風格。她透露：「那張躲在被子裡的照片是臨時想到的，希望讓粉絲想像，像是我們一起躲在被子裡面的感覺。」這張特別的照片還放在她的生日月份9月，「希望大家能一起陪我過生日！」

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筠熹親自發想的桌曆照片充滿驚喜。（樂天桃猿提供）

對於2025年的期待，筠熹也分享：「不管是支持我的還是酸我的，謝謝你們陪我走過這一年。接下來的2025，我們繼續一起精彩下去吧！」

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