道歉文有效？朱學恒改判11月 親發聲：不再上訴

名嘴朱學恒（圖）涉猥褻台北市議員鍾沛君。（資料照）

〔記者林欣穎／台北報導〕名嘴朱學恒遭控2度強吻摟抱國民黨台北市議員鍾沛君，一審台北地院將他依強制猥褻罪判刑1年2月；高院今撤銷一審罪刑，改判11月徒刑，不得易科罰金。對此，朱學恒稍早在臉書發聲表示，不會再上訴。

朱學恒發文表示：「本人坦然接受本案判決結果，深自反省懺悔。並不會再上訴消耗司法資源。」

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回顧該事件，朱學恒在去年#MeToo事件爆發後，於節目中談及該話題，引起鍾沛君不滿、發文揭露自己在2022年8月的某次餐敘強吻摟抱她，還稱「反正妳明天也不會記得。」

朱學恒隨後開直播道歉，但仍堅稱自己當天喝到斷片，完全記不起來，為了自清，還到台北地檢署「自我告發」，今年10月中時，朱學恒在上訴高等法院後認罪，改口坦承犯行，又突然發了道歉文，法界認為是想爭取輕判。

而如今改判11月徒刑，網友們則留言表示：「就算過了今天，我們依然會記得」、「好好進去反省」。

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