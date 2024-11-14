楊謹華拍《影后》壓力大喊「不想演戲了」 小S問一句她秒泛淚

楊謹華談到拍攝期間的辛酸忍不住淚灑攝影棚。（翻攝自YT）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕Netflix影集《影后》開播後引發話題，演員們日前上節目《小姐不熙娣》宣傳，意外揭露楊謹華曾在拍攝期間，壓力大到脫口喊「我不想演戲了」，回想起這件事，她甚至當場淚灑攝影棚。

小S主持節目《小姐不熙娣》日前邀請謝瓊煖、謝盈萱、楊謹華、曾莞婷及導演嚴藝文擔任來賓，嚴藝文回憶，楊謹華在拍《影后》一場重頭戲時，拍了8、9次都不理想，楊謹華因此壓力很大，於是就找她到一旁聊天，嚴藝文告訴楊謹華「再試一次，如果這次沒有就算了」，沒想到楊謹華竟脫口，「我不想演戲了，妳的戲真的很難演」。

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所幸最後楊謹華妥協，配合再拍最後一次，並且順利達到效果。對於當時的情緒，小S也追問楊謹華，「所以妳說不想演戲了，那是什麼情緒，在生自己的氣嗎？」一番話讓楊謹華頓時眼眶泛淚並點點頭，急忙把臉撇到了謝盈萱身後，小S見狀後機智緩頰「妳看我是不是還滿會主持的？」並暖心地上衛生紙。

小S（左）道出女演員不為人知的一面。（翻攝自YT）

小S娓娓道出女演員背後的辛酸，表示很多時候即使導演說很好，但還是會忍不住回想哪個環節有問題，認為楊謹華當下一定對自己很不滿意、不甘心，楊謹華聽完也表示認同，「我覺得女演員一個命很賤的地方就是，越難達到的東西，我們身體是很誠實的，雖然嘴巴說出來是這樣，可是身體就是一直要去實現。」揭露拍攝背後不為人知的一面，讓現場來賓都感同身受。

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