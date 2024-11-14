台灣也看得到！諾蘭經典《星際效應》10週年重返大銀幕

《星際效應》上映10週年，確定也將重返全台大銀幕。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕奧斯卡最佳導演得主克里斯多夫諾蘭經典作品《星際效應》被影迷推崇為當代科幻經典鉅片，為紀念電影上映10週年，今（14）日正式宣布該片即將下月在台回歸大銀幕重映！

該片卡司眾星雲集，包括奧斯卡影帝馬修麥康納、奧斯卡最佳女配角安海瑟威、奧斯卡影后潔西卡雀絲坦、奧斯卡影帝凱西艾佛列克，以及已息影的兩屆奧斯卡最佳男配角得主米高肯恩、紅遍全球的「甜茶」提摩西夏勒梅、麥特戴蒙一同演出。

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影帝馬修麥康納（中）在星際效應》有相當動人的演出。（華納兄弟提供）

《星際效應》劇本由導演諾蘭與弟弟強納森共同撰寫，並找來諾貝爾物理學獎得主基普索恩擔任本片科學顧問，以其對蟲洞理論的權威理解，為本片打造出顛覆傳統時間觀念的設定，例如靠近黑洞的地方，度過1小時竟等同於地球10年之久，讓科幻影迷大呼過癮。

電影橫跨全球多地取景，大銀幕呈現出前所未見的壯闊場面，全片更有約70分鐘的IMAX鏡頭，讓觀眾彷彿置身外星異境。當年上映締造全球超過6億美金（約台幣195.3億元）、全台飆破台幣2.8億的優異成績，足見全球觀眾對本片的熱愛程度。《星際效應》將於12月5日重返全台大銀幕，包括2D、IMAX、4DX版本同步登場。

《星際效應》10週年重映海報。（華納兄弟提供）

《星際效應》10週年重映預告片：

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