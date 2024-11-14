（連線專訪）《沙丘》影集聚焦甜茶誕生1萬年前！姊妹會創始人親曝「魅音」妙用

〔記者許世穎／台北－紐約連線專訪〕影集《沙丘：預言》擴張《沙丘》宇宙，揭開「貝尼潔瑟睿德姊妹會」的起源。曾兩度入圍奧斯卡影后的艾蜜莉華森和英國影后奧莉薇亞威廉絲在劇中飾演一對哈肯能家族的姊妹，提到如果能使用《沙丘》中強大的「魅音」，奧莉薇亞當場笑說要用來命令家中的青少年孩子，讓艾蜜莉直說「用在家裡應該很有用！」

艾蜜莉華森（左）和奧莉薇亞威廉絲在影集《沙丘：預言》揭開「貝尼潔瑟睿德姊妹會」起源。（HBO提供）

該影集設定在「甜茶」提摩西夏勒梅飾演的保羅亞崔迪誕生的1萬年前，艾蜜莉飾演的瓦利亞和奧莉薇亞飾演的妹妹圖拉，為了對抗一個將威脅人類未來的力量，建立了被稱為「貝尼潔瑟睿德」的傳奇教派，故事聚焦在姊妹會為何開始追求預言的起源，以及它如何與她們的政治野心緊密相連。

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艾蜜莉華森在影集《沙丘：預言》飾演「貝尼潔瑟睿德姊妹會」聖母。（HBO提供）

艾蜜莉對於和奧莉薇亞相識幾十年首度同台演姊妹直呼開心，「我們從90年代就認識了，當時都在皇家莎士比亞劇團，都還很年輕。現在我們都50多歲了，誰會想得到有一天會由我們兩位這種年紀的女性主演這樣的大型影集，但現實情況就是這樣，非常棒！」

奧莉薇亞威廉絲在影集《沙丘：預言》飾演艾蜜莉華森的妹妹。（HBO提供）

奧莉薇亞說一開始受邀演出，還沒意識到《沙丘》的影響力，開玩笑說：「直到有人幫我安裝電視，我提到我要演出圖拉哈肯能，他直接對我行跪禮，我才想說應該認真對待這份工作！」當得知艾蜜莉將演她姊姊時，她立刻打電話給對方，「她向我解釋了劇情，真是幫了大忙，非常感謝！」

奧莉薇亞威廉絲日前出席影集《沙丘：預言》紐約首映會。（HBO提供）

由於《沙丘》擁有廣大粉絲，宇宙觀也相當複雜，艾蜜莉不諱言因此感到不小壓力，「但一旦進入角色中，一切就變得很真實，這其實就是姊妹間的密切紛爭，就像我們每個人家庭中會有的情況一樣。」她形容哈肯能家族充滿創傷，「她們姊妹帶著被流放的強烈憎恨和渴望，來成就自我的憤怒。」

雖然演出過程相當嚴肅，但奧莉薇亞透露拍攝現場其實非常有趣，「現場有各種年齡層的女性，所以有人有監護人跟著、有的人還帶著小孩，為了確保每個人都開心，我們舉辦了茶會和聚會！」艾蜜莉接著表示「所以有很多唱歌、跳舞和瘋狂的鬧劇發生。」讓奧莉薇亞笑言「因此在拍攝的布達佩斯響徹『姐妹會之聲』！」

艾蜜莉華森出席影集《沙丘：預言》紐約首映會，坦言接演壓力相當大。（HBO提供）

提到姊妹會擅長使用「魅音」來控制人，如果現實中兩人如果也有這種能力會如何使用，奧莉薇亞當場表示：「我家有兩個青少年，所以應該會用在『把你的房間收拾乾淨！』或是『好好做資源回收！』」艾蜜莉雖然笑著認同，但也覺得可以把這種能力用在任何發生衝突的地區，讓奧莉薇亞直喊「比如說『停止入侵別人的國家！』這似乎有點爭議。」

《沙丘：預言》將於全新串流平台Max推出，該平台匯聚來自HBO、哈利波特、DC宇宙、Discovery、AFN、卡通頻道與HGTV 等品牌的娛樂內容，即將於11月19日在東南亞、台灣和香港上線，作為HBO原創影集的獨家匯聚之處，《沙丘：預言》也將於上線日在Max登場。

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